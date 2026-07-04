Trabajadora USPS robó $25,000 en pagos de renta enviados por correo: acusación en Nueva York

Bianca Graham (30) -trabajadora del Servicio Postal (USPS)- y Sean Campbell (36) fueron acusados como sospechosos de robar decenas de miles de dólares en pagos de alquiler de inquilinos, mediante el cobro de giros postales robados y alterados en Nueva York.

La maniobra afectó presuntamente a 13 víctimas y provocó pérdidas por un total de $25,191.48 dólares. “El alquiler suele ser el mayor gasto mensual de un hogar, y los inquilinos que envían giros postales para pagar su vivienda tienen derecho a confiar en que dichos pagos llegarán a su destino de forma segura. Según las acusaciones, estos individuos se aprovecharon de esa confianza, robaron pagos destinados a propietarios y administradores, y se apropiaron de ellos para su beneficio personal. Seguiremos colaborando con nuestros socios del servicio postal y de NYPD para proteger a los residentes de Brooklyn frente al fraude y exigir responsabilidades a cualquiera que abuse de un cargo de confianza pública”, declaró el fiscal de distrito, Eric Gonzalez, en un comunicado.

“Los acusados ​​abusaron vergonzosamente de sus cargos al robar más de $25,000 dólares del dinero que los neoyorquinos ganaron con esfuerzo y depositar fraudulentamente esos fondos en sus propias cuentas bancarias. Estas víctimas confiaron en la integridad de nuestro sistema postal para pagar el alquiler, tal como hacen millones de personas a diario, y quienes traicionan esa confianza deberán rendir cuentas”, afirmó la comisionada de NYPD, Jessica Tisch.

Graham y Campbell, residentes de Astoria (Queens) y Prospect Lefferts Gardens (Brooklyn), respectivamente, fueron procesados ​​el lunes ante la jueza Rhonda Tomlinson, de la Corte Suprema de Brooklyn, tras ser acusados ​​formalmente de varios delitos: hurto mayor, posesión delictiva de un instrumento falsificado y conspiración, entre otros. Se les ordenó comparecer nuevamente ante el tribunal el 26 de agosto.

Según la investigación, entre agosto de 2024 y agosto de 2025, mientras trabajaba en la oficina de correos de Blythebourne, en Borough Park (Brooklyn), Graham presuntamente robó sobres dirigidos a empresas de administración de propiedades que contenían giros postales enviados por inquilinos para pagar el alquiler.

Asimismo, la investigación reveló que los acusados ​​presuntamente alteraron los giros postales para poder cobrarlos. En algunos casos, supuestamente eliminaron el nombre del beneficiario original y lo sustituyeron por el de Campbell o el de otra persona. En otros, presuntamente añadieron el nombre de Campbell junto al del destinatario previsto. Posteriormente, Campbell presuntamente cobraba los giros alterados en diversas oficinas de correos en Brooklyn o los depositaba en cuentas bancarias.

Tras recibir una pista, los inspectores postales, en colaboración con la Fiscalía del Distrito de Brooklyn, obtuvieron una orden judicial para registrar el teléfono celular de Graham. La investigación fue llevada a cabo por el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, la Oficina del Inspector General (OIG) del Servicio Postal y el Grupo de Trabajo sobre Delitos Financieros de NYPD.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En el verano de 2024 Kevaughn Wellington y Ky-Mani Straker, dos ex trabajadores del Servicio Postal (USPS), fueron acusados ​​como sospechosos de robar más de $4 millones de dólares en cheques del Tesoro de una instalación de correo en el aeropuerto JFK de Nueva York. “Abusaron de sus posiciones de confianza para supuestamente realizar uno de los mayores robos en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy”, dijo entonces fiscal federal Breon Peace en el comunicado.

En 2023 cuatro jóvenes -tres de ellos hispanos- fueron arrestados in fraganti como sospechosos de robar correo de un buzón en Lenox Hill (Manhattan, NYC), lo que se considera un delito federal. En 2022 un cartero latino fue acusado de robar más de $78,000 dólares en cheques del Tesoro enviados por correo en Nueva York.

También ese año tres empleados del Servicio Postal (USPS) y otra persona fueron arrestados en relación con un esquema de fraude y robo de identidad de $1.3 millones de dólares durante varios años llevado a cabo en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey.

Además tres carteros hispanos fueron detenidos como sospechosos de cometer un fraude postal millonario, luego de que una gran cantidad de correos fuese hallado abandonado en la habitación de un hotel en Yonkers (NY).