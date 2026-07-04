Bañista atacado por tiburón en Nueva York; otros avistamientos en playa de Queens

Un bañista fue aparentemente mordido por un tiburón ayer en Long Island (NY) y además se han reportados varios avistamientos de escualos en playas de la ciudad de Nueva York esta semana.

El nadador -un hombre de unos 30 años- sufrió una mordedura en el pie durante un presunto ataque de tiburón en Jones Beach State Park Field 6 en el condado Nassau, lo que llevó a las autoridades a cerrar la playa temporalmente mientras las autoridades buscaban tiburones y otras especies marinas peligrosas.

Los socorristas intervinieron de inmediato y una ambulancia trasladó a la víctima no identificada a un hospital en condición estable. Tras una hora de búsqueda sin hallazgos, se permitió reanudar el baño, aunque restringido a una profundidad máxima a la altura de la cintura, indicó CNN.

Previamente el jueves los bañistas tuvieron que salir del agua repetidamente en Rockaway (Queens, NYC), cuando los socorristas les indicaran mediante silbatos que se habían detectado grupos de tiburones mediante un dron del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), informó Daily News.

Ese día, poco después de las 11:00 a.m., se avistaron varios tiburones toro (bull sharks) frente a Rockaway Beach, según un portavoz del Departamento de Parques. El bombero del FDNY que monitoreaba las imágenes del dron alertó de inmediato a la estación de socorristas más cercana, quedando prohibido el acceso al mar.

Media hora más tarde el dron detectó otros dos tiburones -una hembra de tiburón tigre y su cría- nadando a la altura calle Beach 59th. Se permitió a los visitantes volver al agua poco tiempo después, una vez que los escualos se alejaron.

Sin embargo, a las 12:40 p.m. se volvieron a avistar varios tiburones, lo que obligó a cerrar nuevamente la playa hasta la 1:40 p.m. A las 2:30 p.m. se produjo otra clausura tras la detección de varios tiburones, indicó el portavoz de Parques.

“Debido a múltiples avistamientos de tiburones, cabe esperar cierres intermitentes en Rockaway Beach, Queens”, comunicó el Departamento de Parques en Twitter/X al mediodía del jueves. “Sigan las indicaciones de los socorristas y del personal presente en el lugar”.

El FDNY utiliza drones certificados por la FAA (Administración Federal de Aviación) a diario para vigilar las playas de la ciudad desde 2023, a raíz del primer ataque de tiburón registrado en Rockaway Beach en 70 años. Se realizan vuelos rutinarios sobre Rockaway Beach (Queens), Coney Island (Brooklyn) y Orchard Beach (El Bronx).

Según el Departamento de Parques, el protocolo ante avistamientos de tiburones establece que si se reporta la presencia de uno se cierra la playa durante una hora en un radio de media milla a cada lado del punto de avistamiento y se rastrea la zona con drones. Si la vigilancia aérea confirma que los tiburones siguen presentes, el cierre se amplía a una milla en cada dirección durante al menos una hora. Si se confirma la presencia de un grupo de más de un tiburón, se cierra la playa en su totalidad; el acceso al agua permanece restringido durante al menos una hora desde el último avistamiento confirmado o hasta que se verifique que los tiburones ya no están presentes.

Las playas públicas de Nueva York estarán abiertas hasta el 13 de septiembre, pero sólo cuando hay salvavidas (10 a.m. a 6 p.m.) y buen clima. Las ocho playas que son administradas por NYC se ubican en cuatro de los cinco distritos y tienen 14 millas de costa. Son: Orchard (El Bronx); Manhattan Beach, Coney Island y Brighton (Brooklyn); Rockaway, única de la ciudad abierta al surfeo (Queens); y Midland, South Beach Cedar Grove y Wolfe’s Pond (Staten Island).

Antes de planificar una actividad de verano al aire libre se recomienda consultar el clima. Las actualizaciones pueden verse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather.

Para minimizar el riesgo de interacciones con tiburones:

-Evite zonas con focas, bancos de peces, peces que chapotean o aves marinas buceando.

-Evite nadar al atardecer, anochecer y amanecer.

-Evite aguas turbias.

-Esté siempre en grupo dentro del agua.

-Permanezca cerca de la orilla, donde los pies puedan tocar el fondo.