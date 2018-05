Trump brilla por su ignorancia al preguntar “dos veces” a Bill Gates diferencia entre HIV y HPV

El presidente Donald Trump vuelve a brillar por su ignorancia al revelarse, según palabras de Bill Gates, que el primer mandatario desconoce la diferencia básica entre HIV (Sida) y VPH (Virus del papiloma humano).

En un video de Bill Gates se puede ver al fundador de Microsoft revelando que el presidente Trump le pidió “dos veces” que le explicara la diferencia entre las dos conocidad enfermedades.

“All In With Chris Hayes” de MSNBC transmitió un video de Gates en un evento de su fundación en donde contó a la multitud sobre dos reuniones que tuvo con Trump, una en Trump Tower durante la transición presidencial y otra en la Casa Blanca el año pasado .

“En ambas ocasiones quiso saber si había una diferencia entre el VPH y el VIH”, dijo Gates. “Así que pude explicar que rara vez se confundían entre sí”.

