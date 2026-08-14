Netflix estrena película protagonizada por la hija de Adam Sandler

Una de las caras más representativas de la comedia es Adam Sandler, veterano actor que ha encarnado a un sinfín de personajes característicos que siempre dejan recuerdos, y una de las personas de su círculo íntimo que decidió seguir sus pasos fue su hija Sunny, quien vuelve a tener otro rol protagónico en una cinta estrenada en la plataforma de Netflix, titulada “Don’t Say Good Luck”, la cual está disponible desde este viernes.

Aunque apenas tiene 17 años, la primera aparición de Sunny en una producción cinematográfica fue en 2010. Sí, cuando apenas tenía un año apareció en la recordada película coprotagonizada por su padre, “Grown Ups”, y desde entonces ha actuado en más de 10 entregas, entre roles secundarios y protagónicos.

Sinopsis de “Don’t Say Good Luck”

“No se desea buena suerte“, en su versión en español, trata de una drama-comedia musical dirigida por Julia Hart que trata sobre el proceso que debe atravesar una niña en su transición a la adolescencia, con una situación particcular, como lo es una crisis familiar.

Sophie Birenbaum (Sunny Sandler) es una joven apasionada por el arte y logra conseguir un rol protagónico en el musical de la secundaria, pero cuando todo parecía estar bien, su mamá recae en la lucha contra el cáncer, lo que la obligará a tomar responsabilidades que probablemente no le competen, pero no tendrá otra opción que equilibrar su vida entre las responsabilidades que tendrá en su casa y la vida de una adolescente común.

El título de la cinta está relacionado con la famosa frase utilizada en el teatro para augurar el éxito de algún compañero: “Rómpete una pierna“. Sunny Sandler estará acompañada de un reparto pequeño y con mucho tacto para que las emociones sean transmitidas con el impacto requerido, sin dejar a un lado lo divertido de las cosas de la vida.

Reparto:

Sunny Sandler como Sophie Birenbaum

como Sophie Birenbaum Melanie Lynskey como Elizabeth Birenbaum (la madre)

como Elizabeth Birenbaum (la madre) Max Greenfield como Ted Birenbaum (el padre)

como Ted Birenbaum (el padre) Scarlett Estevez como Carolyn Morales

como Carolyn Morales Jack Champion como Jack.

¿Es el primer rol protagónico de Sunny Sandler?

Aunque algunos consideran que será el primer personaje protagónico de Sunny, lo cierto es que esta joven ya cuenta con la experiencia comprobada para asumir la responsabilidad que asumió con mucha madurez. y su primer rol principal se remonta a 2023.

En esa oportunidad, interpretó a Stacy Friedman en la película “You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah”. Posteriormente, actuó como Vienna Gilmore en la segunda entrega de “Happy Gilmore“, comedia protagonizada por su padre, y en “Leo”, colocó su voz para el personaje de Summer Chapman.

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