Chiquis Rivera, ¿amenazó de muerte a ex de Lorenzo Méndez e hijas?

La polémica entre estas dos mujeres se sigue intensificando

Chiquis Rivera ha sido acusada por la ex de Lorenzo Méndez, Claudia Galván, de amenazar a ella y a sus hijas de muerte.

En un video en Instagram Galván estalló por los mensajes que recibió que tientan con la vida de sus hijas.

“Quien sea que haya mandado ese mensaje, le digo que por mis hijas me convierto en una loca @*#* y voy a encontrar quien lo hizo no me importa a quien le tenga que pagar, no me importa lo que tenga que hacer, voy a descubrir de donde mandaron ese mensaje y voy a proceder“, dijo muy agitada Galván. “No volverás a mandar mensajes de muerte a mi o a mis hijas”.

Report has been made to the police A post shared by Clau (@claudiagalvan7) on May 18, 2018 at 9:23am PDT

El programa “En Vivo” de Estrella TV logró hablar con la hija de Jenni Rivera para obtener una reacción y negó saber algo en relación al tema.

“Yo no tengo nada que ver con eso por eso le digo, por favor consigue un abogado, calladito se hacen las cosas, no hay porque ponerlo en redes sociales. Pero sí investiga, ese es mi consejo para ella. Si alguien lo está haciendo para hacerla enojar, también no está bien”, dijo Chiquis a las cámaras.

“Lo voy a dejar en las manos de Dios, yo se que no tengo nada que ver con eso. Si me preocupa, ojalá que se arregle y que ella investigue porque yo también quiero saber quien está detrás de esa cuenta”, concluyó.