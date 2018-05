Más mujeres pagan hoy manutención a sus exesposos

Encuesta revela que en los últimos tres años el incremento es significativo al igual que el de los papás que comparten la custodia de los hijos

Un número cada vez mayor de madres pagan hoy manutención y pensión alimenticia a sus exesposos en Estados Unidos.

Así lo revela una reciente encuesta de la Academia Estadounidense de Abogados Matrimoniales (AAML) que muestra que el 54% de los abogados de divorcios del país dicen haber visto un aumento significativo en los últimos tres años en el número de mamás que pagan manutención infantil, mientras que el 45% también dijo haber notado en el mismo periodo de tiempo un incremento de mujeres como responsables de la pensión alimenticia y el 78% dijo haber visto un incremento en el número de papás que tienen la custodia compartida de los hijos.

Estas cifran no resultan sorpresivas ante los cambios dados en las últimas décadas en la sociedad y el núcleo familiar.

En el marco social, estos incluyen —entre otros—: el movimiento de la igualdad de género, el incremento de féminas en los planteles educativos de educación superior, el aumento de su participación en el mercado laboral y su competente preparación para ocupar cargos ejecutivos con buenas remuneraciones salarias.

A nivel familiar los cambios son evidentes en el incremento de las madres que hoy tienen mejores salarios que sus esposos y se han convertido en el “sostén principal” del presupuesto familiar; el aumento de papás que ante la crisis económica que encara el país quedaron sin empleo o encontraron uno con un salario muy por debajo de lo que solían ganar y, ante ello, decidieron quedarse en casa al cuidado de los hijos y la tendencia masculina de involucrarse más en las tareas del hogar y la crianza de los hijos.

Y si bien es cierto que las estadísticas muestran que todavía, en pleno siglo 21, la disparidad salarial entre ambos géneros sigue vigente (la diferencia de salario entre hombres y mujeres en Estados Unidos es del 26%) y que en muchos campos laborales los salarios que devengan las mujeres que hacen el mismo trabajo que los hombres todavía están muy por debajo que los que éstos reciben, también es cierto que en la actualidad hay un número significativo de esposas que ganan más que sus cónyuges o son la fuente principal de los ingresos anuales del hogar, algo que las obliga a pagar manutención y pensión alimenticia a sus esposos en el caso cuando el matrimonio termina en divorcio.

¡A estar preparadas!

Ante las nuevas, Madeline Marzano-Lesnevich —presidenta de AAML— dice a través de un comunicado que aunque los hombres casi siempre han esperado pagar una pensión alimenticia, muchas mujeres todavía tienen dificultades para aceptar que esta obligación financiera les corresponda a ellas.

“A diferencia de las generaciones anteriores, ahora hay muchos más hogares de dos ingresos con mamá y papás que participan por igual en la tareas del hogar y la crianza de los hijos. Esta realidad actual ciertamente está siendo reconocida por los tribunales”, agrega Marzano-Lesnevich.

Y es por esa misma realidad que la presidenta de la AAML recomienda a toda mujer que está en proceso de divorcio (o piensa someterlo), que pueda ser considerada como la principal fuente de ingresos en un matrimonio, que reúna y organice de inmediato todos sus documentos financieros.

“Sería un error descartar la idea de que [la esposa] podría ser el cónyuge que está obligado a realizar los pagos una vez que se resuelva el caso, por lo que no se debe permitir que ese sesgo potencial impida hacer los preparativos de la manera más diligente. Es esencial que las mujeres entiendan que los tribunales de divorcio se han convertido en un lugar neutral en materia de género donde los números y el resultado final influirán en cualquier decisión sobre quién paga o no la manutención y la pensión alimenticia”, concluye Marzano-Lesnevich.

Famosas que pagan manutención a sus ex

Paulina Rubio

La cantante mexicana paga desde el 2013 una pensión alimenticia de más de 6 mil dólares a su exmarido Nicolás Vallejo-Nájera (más conocido como ‘Colate’) para la manutención de su hijo Andrea Nicolás. En el 2016 Rubio puso una contrademanda en una corte de Miami argumentando que ambos padres tenían que hacerse cargo de la educación y manutención del menor y, a la fecha, no se ha hecho público si la “Chica dorada” sigue o no pagando manutención a su ex.

Halle Berry

La actriz ganadora del Oscar por su actuación en la película Monster´s Ball, desde el año 2012 paga una pensión alimenticia de 12 mil 600 euros a su ex esposo Gabriel Aubry, ya que el tiene la custodia de su hija

Britney Spears

La cantante estadounidense paga desde el 2007 una pensión alimenticia de unos 40 mil dólares mensuales a su exesposo Kevin Federline, quien tiene la custodia de sus hijos (Sean Preston y Jayden James). El pasado marzo se dijo en los medios que el exbailarín de Spears estaba pidiendo un incremento de 20 mil dólares más en la cuota mensual.