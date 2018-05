Video: Doña Rosa le hizo el feo al novio de Johnny, hijo de Jenni Rivera

La madre de Jenni Rivera no quiso conocer a la pareja de su nieto

En el nuevo capítulo de “The Riveras” nos transportamos a finales del 2017 cuando Johnny López reveló al público y a su familia que era gay y había iniciado un romance.

Joaquín, el novio del hijo de Jenni Rivera, viajó hasta Los Ángeles para pasar un tiempo con su enamorado y para conocer a toda la familia Rivera. Chiquis Rivera organizó una comida a la cual asistieron todos menos Lupillo Rivera (que estaba distanciado de todos), Juan Rivera y Doña Rosa.

En el capítulo que se transmitirá este domingo a las 10pm/9c por Universo, Chiquis le dice a su hermanito que la abuela no asistirá a la cena.

“Ustedes tienen que entender que no todos van a estar bien con la situación“, les dijo Chiquis a Johnny y Joaquín. “La abuela no va a venir. Tenemos que entenderla porque es tradicional, es Cristiana… es difícil. Ella está bien solo que creo que está esperando a que tú [Johnny] hables con ella“.

Chiquis agrega que podría ser que Doña Rosa esté preocupada porque Johnny es su “bebé” y no lo va a poder proteger de todos.

Loading the player...

El episodio no revela si Doña Rosa ya conoció a Joaquín o como está su relación ahora, pero hace poco hizo algunos comentarios que dejan entrever que aún no acepta este estilo de vida que va contra sus creencias.

En el día de las madres Lupillo se reconcilió con su mamá y durante un Facebook Live que el cantante realizó negó que hubiese una tercera persona que haya roto su matrimonio con Mayeli Rivera.

“Yo no tengo ninguna amante“, dijo el cantante. “Yo la verdad no tengo ninguna amante, el divorcio no fue a causa de eso. Yo la decisión que tomé de divorciarme fue por razones muy personales“.

Después de esto fue que Doña Rosa hizo el comentario desatinado diciendo: “No más con que no te pongan que andas con un hombre“.

La señora da a entender que no importa que tantos chismes le inventen a Lupillo, nada más con que no digan que es gay, como si serlo fuera el fin del mundo. ¿A caso se le olvidó que su nieto es gay y vive un gran amor con otra persona del mismo sexo?