Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Durante este fin de semana puedes disfrutar de la apertura del Paseo de las Artes en el Alto Manhattan, fiestas gratuitas por la Semana Naval y de variados conciertos por toda la ciudad.

Jueves 24

Concierto: Los Habaneros

Baila a ritmo de Los Habaneros esta noche en un concierto que abarcará lo mejor del repertorio de esta banda, liderada por el cantante y director de orquesta Gerardo Contino. El grupo, que presentará este año su segunda producción discográfica, mezcla ritmos de Cuba con diversos géneros musicales. En el David Rubenstein Atrium de Lincoln Center. A las 7:30 p.m., gratis. Información: http://www.lincolncenter.org

Celebra la Semana Naval

Únete a los festejos de la edición número 30 de la Semana Naval (Fleet Week) que continuará hasta el martes 29. Hoy puedes aprovechar para participar en varios tours desde diversos puntos de la ciudad. En Manhattan en el Pier 90, en Brooklyn Cruise Terminal y Homeport Pier en Staten Island. Times Square también será escenario de un evento en la plaza Military Island. La agenda además incluye un concierto en Washington Park, Greenwich Village. Gratis, de 8 a.m., a 5 p.m.

Viernes 25

Festival de talento estudiantil

Reúne a la familia y asiste a la cuarta exposición anual de arte estudiantil del distrito escolar número 6 en el teatro United Palace. Esta fiesta escolar, que abrirá sus puertas desde las 4 p.m., servirá de plataforma para mostrar el talento y la creatividad de estudiantes de la comunidad. Desde las 5 p.m., y hasta las 7 p.m., será posible ver las más variadas presentaciones artísticas.

Cine bajo las estrellas

Si todavía no has visto la galardonada película ‘Coco’, tienes la oportunidad de hacerlo de manera gratuita y en pantalla gigante, como parte de la serie ‘Cine bajo las estrellas’, que se desarrolla en múltiples parques de toda la ciudad. En esta ocasión la proyección se realizará en el Frank D. O’Connor Playground, en el condado de Queens. De 8 a 10 p.m. Información: http://www.nycgovparks.org

Sábado 26

Concierto: Elvis Martínez

Disfruta de concierto con el cantante dominicano Elvis Martínez, conocido como ‘El camarón’, que tendrá como invitado especial al Grupo de Ahora, entre otros. Martínez, exponente del género de la bachata, celebrará 20 años en la música. El intérprete de temas como ‘Maestra’, ‘Balando con él’ y ‘Así te amo’, cantará durante esta función sus más grandes éxitos en el United Palace. Entradas: http://www.boletosexpress.com

Festival puertorriqueño en El Bronx

La calle 152 en El Bronx bailará a ritmo de salsa, bomba y plena con la celebración del Festival Cultural de la calle 152nd. Este evento, organizado por el National Puerto Rican Day Parade, ofrece la oportunidad de explorar y disfrutar del folclor puertorriqueño a traves de arte, música y danza. En la calle 152 esquina Jackson Avenue, desde las 11 a.m., y hasta las 5 p.m. Información: http://www.nprdpinc.org/152nd-street-festival

Domingo 27

Fiesta en altamar

Canta a todo pulmón junto al merenguero Sergio Vargas durante un concierto a bordo de un barco que recorrerá toda el área de Manhattan. Este espectáculo en alta mar, producción de Alberto Cruz Management, también incluye la participación del cantautor Anthony Ríos y de la bachatera Andre Veloz. La hora de abordaje en el Luxury Infinity Yacht, es 5 p.m., desde el Pier 40, ubicado en Houston St., y 12th avenue. Información: 888-561-8757.

Mamapalooza

Asiste a Mamapalooza, un evento familiar en el que podrás disfrutar de un día completo lleno de diversas actividades. Música, arte, artesanía y un programa para niños son sólo algunos de los atractivos de esta fiesta en la que también tendrás oportunidad de comprar comida. En el Riverside Park South. De 12 a 4 p.m. Información: http://www.nycgovparks.org

Martes 29

Concierto: Nella Rojas

La cantante Nella Rojas llega a Joe’s Pub con su trío para interpretar un nuevo repertorio, en el que además incluirá los temas que interpreta en la película ‘Todos lo saben’, protagonizada por los actores Penélope Cruz y Javier Bardem. Rojas promete una fusión de ritmos diversos entre los que figuran sonidos de su natal Venezuela e influencias de la música andaluza. A las 9:30 p.m., entradas: $25. Información: http://www.publictheater.org

Miércoles 30

Comedia: Ian Lara

El comediant, Ian Lara forma parte del programa de humor que ofrece durante este mes el Empire City Casino. Esta noche de comedia estará encabezada por el humorista de Comedy Central Roy Wood, Jr., quien junto a Lara llenará de risas esta velada. A partir de las 7 p.m., en Yonkers Raceway located en el 810 de Yonkers Avenue. Información: http://www.empirecitycasino.com

Paseo de las artes

Asiste a la apertura de la edición número 16 del Paseo de las Artes, un evento que pone en relieve el talento y la creatividad en el Alto Manhattan. La inauguración contará con música a cargo de Emi Antonio, Dance Project of Washington Heights, Samuel Coleman y Harlem One Stop. En Sugar Hill Children’s Museum of Art and Storytelling, 898 St Nicholas Avenue, a las 6 p.m. Información: http://www.artstroll.com

Concierto: Emilio Teubal Trío

Acompaña al pianista y compositor argentino, Emilio Teubal, quien estará acompañado por un guitarrista y un clarinetista. La agrupación Emilio Teubal Trío, presentará un repertorio diverso que registra tango, jazz y música clásica, entre otros ritmos. En el 40-19 Gleane St. Elmhurst, Queens, a las 9:30 p.m. Información: http://www.terraza7.com