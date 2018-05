Mejillones de Seattle dan positivo en opiáceos

En Estados Unidos se toman más opioides, como la morfina y la codeína, que en cualquier otro país

Cada vez son más y más los estados que luchan contra la adicción a los opiáceos.

El abuso de esta sustancia se declarado una epidemia que ha crecido tanto en alcance como en gravedad.

Ahora,según informa la CBS, los científicos del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington han encontrado evidencias de que el impacto de las drogas llega hasta a la vida marina.

Específicamente, utilizaron mejillones como barómetro de la contaminación en las aguas de Seattle y descubrieron que los moluscos dieron positvo en oxicodona.

Como los mejillones son “filtradores”, absorben en sus tejidos los contaminantes de su entorno de forma concentrada. Los científicos utilizaron jaulas para trasplantar mejillones limpios de una fuente de acuicultura en Whidbey Island a 18 localidades urbanizadas alrededor de Puget Sound. Varios meses después, sacaron los mejillones previamente no contaminados de las aguas urbanas y, junto con el Instituto Puget Sound, los volvieron a probar.

En tres de las 18 ubicaciones, los mejillones dieron positivo en la prueba de pequeñas cantidades de oxicodona.

Cuando los humanos ingieren opioides como la oxicodona, finalmente terminan excretando trazas de las drogas en el inodoro. Esos químicos luego terminan en aguas residuales. Y a pesar de que muchos contaminantes se filtran de las aguas residuales antes de que se liberen en los océanos, los sistemas de gestión de aguas residuales no pueden filtrar por completo los medicamentos. Por lo tanto, los mejillones dieron positivo en opioides, antidepresivos y también en el medicamento de quimioterapia común, Melphalan.

“Lo que comemos y lo que excretamos va al Puget Sound”, dijo Jennifer Lanksbury, bióloga del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington.

Si bien es probable que los mejillones no metabolicen fármacos como la oxicodona y, por lo tanto, no necesariamente resulten dañados físicamente por la presencia de este en sus tejidos, los estudios demuestran que los peces no son tan afortunados. De hecho, los científicos de la Universidad de Utah descubrieron recientemente que, si se les da la oportunidad, el pez cebra, voluntariamente, se dosificará con opiáceos. Los científicos dicen que el salmón y otros peces podrían tener una respuesta similar.

El Instituto Puget Sound observa que las cantidades de opioides detectadas eran miles de veces más pequeñas que una dosis humana típica. Y ninguno de los mejillones probados está cerca de ningún banco comercial de mariscos.

Aún así, el descubrimiento de mariscos con opioides positivos en Puget Sound es un nuevo hito en la epidemia, que muestra que suficientes humanos están atrapados en estas drogas que alteran la vida por los trazas de químicos que excretan y afectan así a otras especies.