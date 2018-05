Visitante muere apuñalado en apartamento de lujo en Staten Island

Tenía al menos nueve heridas por arma blanca en el torso

El cadáver de un hombre de 42 años fue encontrado apuñalado dentro de un apartamento de Staten Island la noche del miércoles.

La víctima no identificada no vivía allí y aún no está claro por qué se encontraba en ese sitio.

Poco antes de la medianoche, la policía respondió a una llamada sobre un hombre apuñalado dentro de 8 Navy Pier Court.

Cuando llegaron, encontraron a un hombre de 42 años con múltiples heridas de arma blanca en el torso, en el tercer piso del edificio. Fue apuñalado al menos nueve veces, dijeron las fuentes, citadas por Pix11.