¿Compraste un iPhone en los últimos dos años? Apple podría deberte hasta $95 por él

Algunos compradores de iPhone en Estados Unidos ya pueden solicitar un pago por un acuerdo judicial de $250 millones relacionado con las funciones de inteligencia artificial de Siri. El monto puede llegar hasta $95 por dispositivo, pero depende del modelo, la fecha y el lugar de compra.

Quiénes pueden presentar un reclamo

El acuerdo abarca los iPhone 16, 16e, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max, así como los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max.

Para formar parte del grupo, la persona debe residir en Estados Unidos y haber comprado uno de esos modelos en ese país, entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025, para un fin distinto de la reventa.

Tener uno de esos teléfonos no basta por sí solo: también importa cuándo y dónde se adquirió.

Macworld informó sobre el inicio de los reclamos y explicó que la demanda cuestionaba la publicidad de Apple Intelligence presentada en 2024.

Los demandantes alegaron que las promociones llevaron a consumidores a comprar teléfonos con la expectativa de recibir ciertas mejoras de Siri que no estaban disponibles como esperaban.

Apple aceptó el acuerdo para resolver el litigio, sin admitir haber actuado incorrectamente.

Cuánto se puede recibir y cómo solicitarlo

El cálculo inicial del acuerdo es de $25 por cada dispositivo elegible, con un límite de $95 por teléfono.

Los $25 no son una cantidad mínima garantizada: el pago final puede subir o bajar según el número de reclamos válidos, los dispositivos incluidos y los gastos que se descuenten del fondo.

La cifra definitiva se conocerá después de revisar las solicitudes.

Para pedir el pago hay que completar un formulario por cada dispositivo elegible en el sitio oficial del acuerdo.

El plazo termina el 21 de diciembre de 2026.

Algunas personas recibieron un aviso con un número de reclamo y un PIN; quienes no lo recibieron también pueden presentar una solicitud si consideran que cumplen los requisitos.

El formulario pide datos de contacto e información que permita confirmar la compra o propiedad del teléfono.

Si aún tienes el iPhone, puedes encontrar su número de serie en Configuración, General e Información.

También puede aparecer en la caja original o en el comprobante de compra.

El acuerdo permite elegir entre un cheque físico y uno digital, pero no habrá pago para quien no presente un reclamo válido.

Cuándo llegarían los pagos

La audiencia en la que el tribunal decidirá si aprueba definitivamente el acuerdo está programada para el 24 de febrero de 2027.

Por ahora no hay una fecha de pago confirmada: si se aprueba el acuerdo, posibles apelaciones podrían retrasar la distribución.

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