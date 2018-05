Video: Así fue como Johnny, hijo de Jenni Rivera, le dijo a su Tío Juan que era gay

El momento de mucha tensión se vivió frente a las cámaras de "The Riveras"

Johnny López, el hijo menor de Jenni Rivera, le confesará a toda su familia que es gay en el nuevo capítulo de “The Riveras” esta semana.

Para el adolescente no fue difícil abrirse con su hermana Chiquis Rivera y el resto de sus hermanos, pero las cosas se complicaron un poco con el resto de la familia.

Uno de los momentos más difíciles para Johnny es sincerarse con su tío Juan Rivera ya que no sabría su reacción.

“Estoy en una relación gay y quiero salir del closet“, le confesó el joven directamente.

Después de un momento de silencio, Juan soltó una risa.

“Me tomaste por sorpresa y ni siquiera lo suavizaste“, le dijo Rivera de la manera brusca en que le soltó la noticia. “¿Quién es ese muchacho? ¿Cuándo lo supiste?”

Johnny respondió: “Yo he lidiado con esta parte de mi desde que me acuerdo tío”.

El hermanito de Chiquis dice que tiene miedo que su carrera como cantante se vea truncada por su orientación sexual.

“Yo creo que se necesita de mucha valentía de decir, ‘este es quien soy, acéptame o no, si no me aceptas hazlo desde un principio y está bien’. Prefiero que tengas 10 fans leales que 100 falsos. No importa lo que diga el mundo, se tú”, le aconsejó Juan.

“The Riveras” se transmite los domingos a las 10pm/9c por Universo.

