Hombre rescata de la basura boleto ganador de la lotería

Nadie le consultó a Bryan Cuerington si su papeleta había sido consultada o no, por lo que decidieron desecharla

Tremenda suerte con la que corrió Bryan Cuerington, un hombre que reside en Monroe, Louisiana, luego de haber ganado $200,000 dólares, los cuales creía perdidos, tras haber tirado a la basura el boleto de lotería premiado con dicha cifra.

Resulta ser que Bryan compró por $10 dólares un boleto de lotería Make My Year y alguien de su familia decidió tirarlo, pues pensaba que ya no serviría para nada, pues no consultó si este era o no ganador.

Al preguntar por el ticket, le contaron de su destino, por lo que de inmediato, este hombre se dio a la tarea de revisar la basura de su casa y con suerte, logró encontrarlo en perfectas condiciones. Lo revisó y descubrió que, en efecto, tenía el boleto ganador del premio máximo.

La historia ha tenido un final feliz y ahora, este hombre de 35 años ya puede disfrutar de $142,000 dólares, aunque aún no sabe en qué los invertirá.