Analizan mejorar la seguridad en “intersección peligrosa” de LaGuardia Community College

El DOT presenta un plan de rediseño para el peligroso cruce usado principalmente por estudiantes, con una inversión de $17 millones de dólares

Hace cinco años una tragedia encendió las alarmas en una esquina de Queens, luego que un estudiante de 16 años perdiera la vida mientras cruzaba una calle cerca de LaGuardia Community College.

Desde entonces, el miedo a caminar por esta “intersección peligrosa”, como algunos estudiantes de este centro educativo han apodado al cruce de la calle Van Dam, la avenida Thomson y Queens Boulevard, se ha apoderado de muchos jóvenes que a diario deben transitar por el lugar.

“A veces hay autos ahí y no sé si me quedo en mitad del cruce o sigo, porque no quiero ocasionar un accidente”, indicó Chelsea Rodríguez, una estudiante de LaGuardia Community College, que asegura su seguridad está por encima de todo. “Es por eso que la mayoría de las veces me bajo del tren en Court Square para tratar de llegar a la escuela de una forma más segura”.

Rodríguez se refiere al cruce indebido de conductores que irrespetan la señal que prohíbe el doblar a la izquierda en la calle Van Dam, lo que pone en riesgo a muchos estudiantes que esperan en la acera para cruzar, luego de bajarse en la estación de la calle 33 en el tren 7. En esa calle en particular se ve mucho tráfico de autos en su camino hacia y desde el puente de Queensboro.

“Es importante que la Alcaldía ponga más atención a este problema y que brinde mayor seguridad a los estudiantes”, enfatizó Rodríguez. “Hay guardias para cruzar en la mañana, pero deberían estar todo el día, sobre todo en hora pico en la tarde”, insistió.

Cruce peligroso

El miedo de la joven es consecuencia del trágico accidente ocurrido en 2013, cuando una minivan que estaba conduciendo hacia el este por la avenida Thomson cruzó la calle, saltó la acera y atropelló a un grupo de estudiantes que estaban en la esquina de la calle 30. En el incidente murió Tenzin Drudak, un alumno de secundaria de 16 años, y dejó a otros cuatro heridos.

En su momento, el Departamento de Transporte de la Ciudad (DOT) cambió los patrones de tráfico en la zona, y el año pasado el rediseño de la intersección recibió $17 millones en fondos de capital. Sin embargo, la caótica situación continúa.

Y con el fin de analizar una solución definitiva, este martes en la noche el DOT se reuniría con las autoridades de la LaGuardia Community College para discutir nuevos planes de seguridad en esa intersección.

Para Joe Sensey, un residente de Sunnyside y asiduo transeúnte de esa intersección, la movilidad en el sector necesita ser analizada con detenimiento, puesto que el flujo de estudiantes en la zona es bastante alto.

“Los chicos vienen por esta zona porque quieren tomar el camino más corto desde la estación del tren, pero también los autos quieren cortar camino por ahí”, explico Sensey. “Esto es demasiado peligroso”, agregó.

Sensey mencionó que a la comunidad le gustaría ver una solución definitiva en esta zona, un problema que el alcalde Bill de Blasio conoce de primera mano y que hace una semana, en una reunión con residentes, insistió hace parte de su plan para salvar más vidas en las vías.

“Un puente, o más cebras para cruzar”, recomendó Sensey, quien cree que la universidad también debería impulsar cambios en la intersección.

Pero LaGuardia Community College ya ha estado presionando para que se realicen cambios en las calles desde el accidente de 2013, ordenando su propio estudio de tráfico en 2014 que recomendó el rediseño del área.

Más seguridad en las vías

A principios de 2018, la Alcaldía reportó que los planes para mejorar la seguridad de peatones y conductores en las vías de la ciudad estaban dando resultados.

Según un informe, el año pasado hubo 214 accidentes de tráfico, de los cuales 101 fueron muertes de peatones, un descenso en comparación con los hechos presentados en 2016, cuando hubo 231 muertes en total, de las cuales 148 fueron peatones.

Con el fin de mantener estos índices en descenso, De Blasio anunció una inversión de $17 millones de dólares, que según el DOT se usarán para aprobar algunas de las mejoras anunciadas el año pasado para la avenida Thomson, que incluyen ensanchar la acera en el lado sur de la calle adyacente al campus de LaGuardia, al tiempo que se reduce la acera en el lado norte.

“Estamos buscando formas de expandir los resultados de Visión Cero a lo largo de este corredor, que incluye la seguridad con una respuesta más rápida en la intersección de Thomson, Van Dam y Queens Blvd”, indicó un vocero del DOT. “Seguimos la exploración de mejoras en las intersecciones con altos historiales de choques, incluida esta intersección y la de Thomson y la avenida Skillman”.

No obstante, falta ver el resultado de estos cambios viales, que luego del primer plan presentado por el DOT en 2016, despertó críticas y hasta la creación de una petición, que fue presentada por Joby Jacob, residente de Queens y profesora de LaGuardia.