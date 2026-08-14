4 muertos arrollados por borracho en salón de uñas en Nueva York: ex Marine sentenciado

Steven Schwally fue condenado a una pena de entre 25 años y cadena perpetua por estrellar su vehículo contra un salón de manicura mientras conducía bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad, causando la muerte de cuatro personas y heridas a varias más en Long Island (NY).

Schwally, ex Marine de 66 años, había sido declarado culpable de todos los cargos, incluyendo cuatro homicidios y acusaciones conexas tras un juicio con jurado celebrado en junio de 2026, dos años después de la tragedia. Una de sus cuatro víctimas mortales fue Emilia Rennhack (30), agente de la Policía de Nueva York (NYPD) que se encontraba fuera de servicio. Las otras personas fallecidas fueron Jiancai Chen (37), Yan Xu (41) y Meizi Zhang (50), todos residentes de Queens (NYC).

“Steven Schwally bebió hasta alcanzar un nivel de alcohol en sangre superior al doble del límite legal. Decidió ponerse al volante de un vehículo tipo SUV, ignorar cuatro señales de alto y cruzar un semáforo en rojo a gran velocidad, estrellando su vehículo de dos toneladas contra una sala llena de gente”, declaró en un comunicado el fiscal de distrito del condado Suffolk, Raymond Tierney, tras conocer la sentencia. “Cuatro familias viven ahora las consecuencias mortales, incluida la familia de un agente de la Policía de Nueva York que se encontraba fuera de servicio. Hemos logrado hacer justicia en nombre de estas familias y de los sobrevivientes que siguen lidiando con las secuelas de las decisiones del acusado”.

Según los fiscales Schwally se tomó 18 cervezas antes de la tragedia sucedida el 28 de junio de 2024 aproximadamente a las 4:30 p.m. El ex Marine conducía a exceso de velocidad cuando estrelló su camioneta contra el establecimiento “Hawaii Nail & Spa” en Grand Boulevard en Deer Park, según el Departamento de Policía del condado Suffolk. Fue arrestado en la escena y acusado de conducir en estado de ebriedad. Se declaró “no culpable”, quedando detenido. El dramático accidente fue captado en un video de cámara de vigilancia.

El conductor tenía los ojos rojos y vidriosos y arrastraba las palabras cuando la policía lo interrogó después del accidente, según documentos judiciales. En 2014 también había sido arrestado y acusado de conducir intoxicado (DWI).

Chen, gerente del salón de uñas y padre de dos niños, falleció en el accidente. Su esposa también resultó gravemente herida. Según reportes, la oficial Rennhack se estaba realizando un servicio de manicure para la boda de un compañero policía.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

Tragedias similares evitables

Recientemente, también en el condado Suffolk el salvadoreño Pablo Aguilar Álvarez fue declarado culpable de conducir borracho, delito que ya había cometido tres veces antes en los últimos 10 años, y en el ínterin había sido deportado, pero logró regresar a EE.UU.

A fines de julio Melissa Ramírez, conductora de 27 años, fue arrestada como sospechosa de haber conducido borracha, causado un choque en el que perdieron la vida un policía fuera de servicio y su novia en Danbury, Connecticut. También el mes pasado Michael Peña fue sentenciado a prisión tras declararse culpable de conducir drogado y borracho siendo bombero FDNY, chocando contra un BMW y causando la muerte del joven conductor Justin Díaz en Queens (NYC). Además Justin Osorio (24) fue acusado de conducir a alta velocidad y bajo los efectos de drogas y alcohol, causando la muerte de la madre de su hija en Long Island (NY).

En junio Matthew Smith, joven de 21 años, se declaró culpable de haber chocado borracho el vehículo de Patricia Espinosa, madre ecuatoriana y policía del condado Nassau (NY), provocándole la muerte. En mayo John P. McClave III fue sentenciado tras ser declarado culpable de causar la muerte de un matrimonio latino en Nueva Jersey, cuando conducía intoxicado y los chocó en ruta a su trabajo siendo policía. Igualmente ese mes un joven de 20 años residente de Queens (NYC) fue sentenciado por conducir drogado a alta velocidad, causando la muerte su propia hermana y la mejor amiga de ella en Long Island (NY).

A principios de marzo tres personas murieron y otra resultó herida tras un choque frontal en el condado Ocean de Nueva Jersey. Además Diana Kutateladze fue acusada de conducir ebria y chocar contra varios automóviles en la Southern State Parkway de Long Island (NY), causando la muerte de dos personas. En tanto, Wilson Adrián Morocho Necta, ecuatoriano sospechoso de atropellar mortalmente a un peatón en Nueva Jersey y huir de la escena en marzo, sigue prófugo. Según las autoridades federales ingresó indocumentado a Estados Unidos en dos ocasiones, una de ellas después de haber sido deportado.

En febrero John Miro, guardia escolar de 70 años, fue fatalmente arrollado cuando estaba trabajando en Long Island (NY); un hispano fue acusado de conducir drogado, provocando esa tragedia. En julio del año pasado un adolescente latino fue acusado de múltiples cargos en un choque mortal por conducir borracho al regresar de una playa de Long Island (NY) con 6 pasajeros a bordo. En enero de 2025 Amandeep Singh se declaró culpable de homicidio vehicular agravado y manejar intoxicado en relación con un accidente que cobró la vida de dos niños tenistas en Long Island (NY) en 2023.

En 2025 Christian Velásquez Galeano fue arrestado como sospechoso de conducir borracho y causar la muerte de su pasajero al chocar contra un árbol y huir de la escena en Long Island (NY). En agosto de 2024 un niño de 9 años pereció en un accidente vial en el que su madre aparentemente estaba conduciendo intoxicada y en sentido contrario. En abril de ese año una joven fue arrestada como sospechosa de cometer una racha de delitos graves al supuestamente chocar borracha, matar a una mujer y luego huir en la patrulla que acudió a la escena en el condado Nassau (NY). También un conductor de 33 años se declaró culpable de manejar intoxicado al chocar y causar la muerte de unos esposos dominicanos en Long Island.

En febrero de 2024 Jessica Beauvais fue sentenciada tras ser hallada culpable de atropellar fatalmente al oficial de carreteras de la policía de Nueva York (NYPD) Anastasios Tsakos en Queens mientras conducía ebria, drogada y con una licencia suspendida en 2021.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

Las cuatro víctimas mortales del conductor Steven Schwally en Long Island (NY) Crédito: Suffolk County District Attorney’s Office, NY | Cortesía