Protección gratis frente a ladrones

El Congreso aprueba que no se cobre la congelación del crédito en los tres bureaus para proteger la identidad de los consumidores

Después de que el año pasado se produjera una masiva quiebra de seguridad en el bureau de crédito Equifax –que afectó a más de 143 millones de personas–, muchos activistas y políticos demandaron que la herramienta más eficaz para proteger la identidad de los datos claves que estos bureaus tienen fuera gratis. Se trata del congelamiento del crédito que puede costar un máximo de $10 pero que hay que pagar en los tres bureaus de crédito, Experian, Equifax y Transunion, es decir hasta $30.

Equifax lo hizo gratuito hasta junio de este año, por lo que el precio ha bajado temporalmente.

Pero pronto será definitivamente porque por fin el Congreso ha actuado y en la misma ley que anula algunas de las normas de la reforma financiera aprobadas tras la Gran Recesión, también incluyó hacer todas las congelaciones y descongelaciones de crédito gratis en todo el país. La norma fue aprobada la semana pasada.

En algunos estados ya no costaba dinero pero desde septiembre será gratuito a nivel federal.

Cuando una persona congela su crédito se restringe el acceso que tienen terceros al informe crediticio lo cual complica la vida a los ladrones de identidad. Tenga en cuenta que como consumidor de crédito sus datos más sensibles: número de seguro social, lugar de trabajo, dirección, sus cuentas, sus créditos, sus facturas, todos sus movimientos están recogidos por estos bureaus de crédito que luego, con ellos, deducen su perfil de riesgo.

Los datos personales se guardan por estas oficinas y son quienes les extienden crédito, les alquilan una casa o les venden algo quienes los usan.

Cuando se establece una congelación del crédito se restringe de hecho la entrada a esos datos por lo que los ladrones de identidad no podrán abrir cuentas en su nombre ya que para hacerlo se necesita la información contenida en ese informe. Si no abren cuentas en su nombre tampoco podrán pedir créditos en nombre de una víctima.

La congelación dura, en la mayoría de los estados, siete años o hasta que lo indique el interesado y no perjudica el crédito.

Si una persona que ha congelado su crédito necesita que un tercero, por ejemplo un banco o un emisor de tarjetas, tenga acceso a su informe de crédito porque quiera pedir un préstamo o una tarjeta, o quiere alquilar un apartamento, se puede levantar temporalmente lacongelación tres días después de dar la orden de hacerlo.

¿Cómo se hace?

Tiene que llamar a las tres agencias de crédito y darles si nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de seguridad social y otra información personal que le pidan. Cuando le hagan la congelación los bureaus le mandarán una clave o pin que debe quedarse a buen recaudo porque es la llave para la descongelación.

Congelar o alertar

Una congelación cierra su informe crediticio. Pero no es la única opción para proteger su información. Una alerta de fraude es un nivel de protección menor que permite a los acreedores o caseros obtener una copia de su informe de crédito siempre y cuando verifiquen su identidad. Es decir que se encienden las alarmas si usted no da permiso. Es una barrera efectiva en el caso de que alguien quiera hacerse con su identidad para abrir una cuenta pero no en el caso de que quieran aprovecharse de las que ya tiene abiertas.

Si por alguna razón teme que le hayan robado la identidad, y eso se puede comprobar entre otras cosas pidiendo el informe crediticio para reconocer todos los movimientos, la congelación es la mejor defensa.