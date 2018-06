Conductor de ‘Hoy’ y la verdad de su salida: ‘No me corrieron’

Los rumores señalaban a Andrea Legarreta y Galilea Montijo de su supuesto despido

Rosa Concha, el personaje que interpreta el comediante Hector Ramírez, en el programa “Hoy” salió sorpresivamente e inicialmente se culpó a Andrea Legarreta y Galilea Montijo. El rumor surgió después de que las conductoras tuvieran roces con otros colaboradores durante esta nueva etapa que produce Magda Rodríguez.

Tras varios rumores, Ramírez se tomó un tiempo para aclarar la situación en la que se encuentra y la razón por la cual ya no está en el matutino de Televisa.

“Andrea Legarreta y Galilea Montijo son amigas ENTRAÑABLES para mi, las amo con todo mi corazón“, escribió en Facebook. “Nos divertimos muchísimo juntos todos los días y NO me corrieron de NINGÚN LADO por culpa de ellas como aseguran algunos ‘medios’ amarillistas“.

Quedando clara la situación con sus compañeras de trabajo, el actor también explicó que está haciendo tras su ausencia en “Hoy”.

“No he ido al programa estos días porque estamos trabajando en nuevos retos (a parte de Rosa Concha) que la producción y la empresa me encomiendan creyendo en mis ‘capacidades’ y para que mi carrera siga creciendo y diversificándose. No hagan caso a todo lo que leen“, explicó.

La productora Magda Rodríguez aprovechó el mensaje de Ramírez para dedicarle unas palabras en Twitter.

“Amiga querida Rosa Concha, ;as bendiciones a veces llegan disfrazadas, a veces estos movimientos hacen que la oruga se convierta en mariposa. Te adoro Héctor”, escribió.

Amiga querida Rosa Concha , Las bendiciones a veces llegan disfrazadas , a veces estos movimientos tos hacen q la oruga se convierta en mariposa ! Te adoro Héctor ‘ https://t.co/0BVOYpw82M — Magda Rodriguez D (@magdaproducer) June 1, 2018

Anteriormente Andrea Legarreta le había dedicado una foto en Instagram pidiéndole que ya regresara.

“Te adoro mi reina Rosa Concha”, escribió Legarreta en la red social. “Te extrañamos hoy. Tu energía y buena vibra nos hizo falta. Yaveeeeen”.

Tras el mensaje de su compañera, Montijo hizo lo suyo escribiendo: “Tienes razón mi Andrea Legarreta. Te extrañamos mucho Rosa Concha, de lo mejor que he conocido en esta etapa de ‘Hoy’. Quiero que regreses”.