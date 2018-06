3 series del oeste en Netflix y HBO

El oeste vuelve a estar de moda

Un género del cine que ha tratado de ser olvidado, aún se mantiene vivo gracias a los múltiples servidores, como Netflix que en su variedad de contenidos pone a disposición las mejores producciones de éste estilo. Las películas del oeste, no solo son emocionantes sino muy interesantes.

Imposible que no ocupara nuestra posición número 1 en la lista. Ese tono del estilo del oeste no es solo un ingrediente, es en sí lo que le da vida a la producción. Un parque temático futurista, en el que el día a día se repite para los visitantes. Sin importar qué hagas, al día siguiente todo será igual, a menos de que los actores reciban el espíritu de realidad. Es un completo juego de roles. Diferenciar a los visitantes y los integrantes del juego, no es sencillo, un toque de realidad a la creación de la historia sin fin.

Ganadora de 1 premio Emmy entre las 5 nominaciones que recibió. Dos amigos cercanos regresan a su pueblo tras la guerra civil. Re-acostumbrarse al entorno se convierte en un problem real con el que se debe lidiar.

Cuenta la historia de un hombre quien pierde a su mujer, pues la han asesinado. Él quiere tomar venganza y hará lo que le cueste para dar con el responsable.

Esta selección está pensada para Estados Unidos. Los servidores de streaming tv no ofrecen los mismos contenidos en todos los países.