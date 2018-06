FBI arresta a profesora de buceo y su hijo por tráfico de drogas en Nueva Jersey

Vendían heroína, fentanilo, cocaína y marihuana desde su casa

Candace Gottlieb, una entrenador de buceo de Nueva Jersey, y su hijo adulto fueron arrestados por agentes federales acusados ​​de tráfico de drogas, incluyendo fentanilo y heroína.

La entrenadora de 59 años y su hijo Tyler Gottlieb (27), fueron detenidos en su casa de Cherry Hill, informó la estación de noticias WCAU.

Ambos supuestamente vendieron heroína, fentanilo, cocaína y marihuana de marzo a mayo desde su casa, según la fiscalía.

Hace tres meses a Tyler Gottlieb le confiscaron $67,760 dólares en efectivo cuando intentó abordar un vuelo a California desde el Aeropuerto Internacional de Filadelfia.

Las autoridades dijeron que el joven orquestó un trato en el que vendió cocaína a un agente encubierto del FBI. Su madre también fue secretamente registrada vendiendo 600 píldoras que contienen heroína y fentanilo a otro informante, informó New York Post.

Antes de su arresto, Candace Gottlieb era entrenadora de buceo en The College of New Jersey, donde ayudó a liderar al equipo para ganar 32 premios All-American, según Courier Post. Las autoridades escolares dijeron el miércoles que su contrato fue cancelado con efecto inmediato.