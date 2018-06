La campaña para auditar la deuda de Puerto Rico busca apoyo en Nueva York

El grupo estima que la mitad de la deuda puede ser ilegal y por tanto no debida

En los días previos al Desfile Puertorriqueño en la ciudad y arropados por la expresidenta del Concejo, Melissa Mark-Vivertito, la autora y activista Naomi Klein, Juan Cartagena de LatinoJustice y el sindicato 32BJ, entre otros, el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda de Puerto Rico, presentó ayer en Nueva York la campaña de recogida de fondos, a través de donaciones, con los que hacer una investigación sobre la legalidad de la masiva deuda de la isla.

Este grupo quiere seguir el trabajo de la comisión creada en 2015 para examinar y auditar la legalidad y constitucionalidad de las continuas emisiones de deuda con las que el país se ha financiado durante décadas. Esta comisión fue derogada por el actual gobierno de la isla y se están recogiendo tanto firmas como donaciones para mantenerla y dilucidar con ello si esa deuda, de $72,000 millones que hay llevado a la quiebra a la isla, tiene que ser eliminada.

Este frente ciudadano dice que necesita recaudar alrededor de medio millón para dar el primer paso en su trabajo con la evaluación de cuatro emisiones de bonos, algo que según la portavoz del grupo, Eva Prados, podría demorarse un mínimo de seis meses.

Luis José Torres, abogado y profesor de Derecho Constitucional, explicaba que en 40 años nunca ha habido un esfuerzo para auditar las emisiones de bonos y la deuda que se ha ido acumulando. “Es una rendición de cuentas y parte de lo que se va a descubrir con ella es que había mucha ilegalidad”, explica.

Torres recordaba que no se puede reclamar el cobro de una deuda ilegal y que el problema no se ha creado con la actual Administración o la anterior sino que viene de décadas.

Los primeros cálculos de este Frente Ciudadano apuntan a que hasta un 50% de la deuda ahora ante el tribunal que está con las diligencias de la bancarrota podría ser ilegal, unos $30,000 millones.

Este grupo asegura que la deuda sobre la economía de Puerto Rico ha multiplicado el efecto devastador del huracán María. Prados recordaba que a la devastación causada por el huracán se unió el hecho de que la falta de inversión por la obligación de pagar deuda colapsaran servicios como el sistema de agua, la red eléctrica, los hospitales. “En Puerto Rico ha habido una intersección de problemas”.

Mark Viverito lamentó la negligencia y la mala gestión del gobierno mientras que Klein advertía que la deuda es un arma política que “se ha usado siempre para atacar a las democracias, para ser responsables frente a deudores pero no para los ciudadanos”.

Desde este grupo que presentó la necesidad de la campaña de recogida de fondos se criticó el hecho de que la única alternativa para resolver los problemas económicos de la isla sea la austeridad algo que no ha funcionado ni en Grecia, ni en muchos países de Latinoamérica y es algo que ha admitido hasta el propio FMI. “La austeridad no proporciona crecimiento económico”, recordaba Prados.

Las organizaciones que apoyan esta campaña incluyen a Power4PuertoRico, 32BJ SEIU, Vamos4PR, LatinoJustice PRLDEF, New York Communities for Change, UPROSE, Make the Road NY y el Center for Constitutional Rights.

Donaciones

Se pueden recoger con Venmo, tarjetas de crédito o PayPal en www.auditnow.org. Los donantes también pueden enviar un cheque a la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público y enviarlo por correo postal al PO Box 21054, San Juan, P.R. 00928-1054, o directamente depositado en el número de cuenta 010165791 en Cooperativa Las Piedras.