Video: Esposa de arrestado por ‘La Migra’ teme que será deportado

"La suerte de Pablo está echada", dijo Sandra Chico desde la cárcel de inmigración en Nueva Jersey donde está detenido Pablo Villavicencio

Sandra Chica salió este jueves de la cárcel de inmigración en Nueva Jersey con las manos entrecruzadas, a paso lento. Su rostro lucía enrojecido y llevaba unas gafas oscuras que no pudieron disimular que lloraba y lloraba copiosamente.

“Pablo está completamente devastado. La sola idea de que en pocos días no va a poder ver a sus hijas como lo hacía antes lo tiene muy mal”, declaró Chico, luego de visitar a su esposo Pablo Villavicencio, el ecuatoriano repartidor de pizza, arrestado el viernes pasado en la base militar de Fort Hamilton, Brooklyn.

“Esto es muy duro, jamás imaginé algo así, ni en la peor pesadilla. Ver a Pablo a través de una barrera de vidrio, sin poder tocar ni siquiera sus manos. Luce demacrado, quizá no ha dormido todos estos días”, contó a El Diario, la mujer de origen colombiano y ciudadanía estadounidense.

Este jueves fue la primera vez desde el arresto que Chica pudo ver a su esposo físicamente. El inmigrante está recluido en la Cárcel de Inmigración de Kearny, en el condado de Hudson, Nueva Jersey.

Ella reconoció a este medio que la suerte de Pablo está echada y que es poco lo que se puede hacer para evitar su deportación, pautada, dijo para la próxima semana. No obstante, la esperanza es lo último que se pierde y vamos a seguir luchando hasta el último minuto”, expresó en medio de sollozos.

Loading the player...

La madre insistió que el mayor sufrimiento lo están sintiendo sus hijas. Ellas están “muy impactadas”.

“Anoche les dije que hoy iba a visitar a Papi y se emocionaron tanto que quisieron acompañarme. Cuando regrese a casa no sé qué voy a decirles. Cómo les explico que él ya no podrá jugar con ellas todas las noches como era su rutina. Cómo le digo a la mayor de ellas que Papi no estará en su cumpleaños”.

Pablo y Sandra se conocieron hace 7 años y se casaron hace 5, fruto de ese matrimonio son sus hijas Luciana y Antonia. La mayor de ella Luciana, cumple 4 años el próximo 25 de junio.

Al responder sobre el estado de su las opciones legales que tendría Villavicencio y la eventualidad que pueda continuar el trámite de petición por matrimonio iniciado por ella ante las autoridades de inmigración, dijo: “En medio de todo esto no he tenido un momento para buscar asistencia legal. No tengo un abogado específico, hasta ahora no he recibido asesoría legal para la situación de Pablo, esa es la verdad, pero, por supuesto que lo necesito y si hay abogados que nos quieran tender la mano, les agradecemos de corazón”.

Horas antes el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo reveló que ha dispuesto que un equipo legal tomé contacto con la esposa de Pablo Villavicencio para coordinar una estrategia legal que busque la liberación del inmigrante.

El gobernador indicó que a través del Liberty Defense Project el Estado está listo para proveer a Villavicencio y su familia representación legal gratuita.

“La única ventana abierta es seguir la petición migratoria que habíamos iniciado y esperar a ver qué pasa. Todo lo que se pueda hacer en estos momentos en esta situación en bueno, ya sea para continuar el proceso de petición o para que no lo deporten. No sé hasta qué punto podamos hacer algo en los días que aún esté en la cárcel. Recibimos asesoría legal venga de quien venga. La ayuda es más que bienvenida”, dijo la esposa.

Unánime apoyo de organizaciones y funcionarios electos

Una coalición de organizaciones de inmigrantes y funcionarios electos ha salido a exigir respuestas sobre las circunstancias del arresto.

Se Hace Camino Nueva York, La Coalición de Migración de Nueva York, el concejal Carlos Menchaca presidente del Comité de Inmigración del Concejo Municipal, el presidente del condado de Brooklyn Eric Adams, el concejal Justin Brannan, y el propio gobernador Andrew Cuomo, salieron a denunciar las circunstancias del arresto de Pablo Villavicencio.

La ciudad y el estado de Nueva York fueron declarados “santuarios” de inmigrantes y tanto el Alcalde Bill de Blasio como el gobernador Andrew Cuomo, han declarado que defenderán y harán prevalecer esa condición para contrarrestar la política migratoria de la Administración Trump.

Los arrestos en las cortes de justicia y las redadas en los vecindarios por parte de la Agencia de Inmigración y Aduanas han arreciado en los últimos meses.

Sólo esta semana, el liderazgo de Nueva York ratificó su firme respaldo a la comunidad inmigrante, al presentar en la Legislatura estatal un proyecto de ley que busca prohibir a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar arrestos en las cortes del estado de Nueva York sin una orden judicial.

Las asambleístas estatales Michaelle Solages, Carmen De La Rosa e Inez Dickens, el concejal Carlos Menchaca, el fiscal de distrito de Manhattan Cyrus Vance Jr., junto a varios defensores de los inmigrantes presentaron el martes el proyecto de ley Proteger Nuestras Cortes (Protect Our Courts A11013).