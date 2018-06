Chiquis Rivera comparte foto “apapachando” a Lorenzo Méndez por novedosa razón

Le confiesa su amor por Instagram y algo más...

Como una manera de promover su nuevo sencillo “Amándote” junto a La Original Banda El Limón, Chiquis Rivera publicó en Instagram una foto en la que aparece “apapachando” a su novio Lorenzo Méndez, cantante del grupo.

En la instantánea, la hija mayor de Jenni Rivera aparece rozando su cara con la de su novio y socio de negocios.

Un mensaje que acompaña la imagen anuncia el “gran estreno”.

“Porque #Amándote se acabo el dolor, le faltabas tú a mi corazón… por hablarme así con tú dulce voz… ya me convencí de ti no me voy.” 🎶 MAÑANA el GRAN ESTRENO del nuevo sencillo “AMÁNDOTE” de mis amigos de @originallimon FT ME!! 🤗🙈❤ #VamosConTodo #ChiZo”, indica la descripción de la imagen.

Una foto previa, muestra los zapatos de ambos uno frente al otro. Un comentario en la imagen lee: “Camino contigo hasta el fin del mundo…. 🎩👑 #Amándote”

La relacion entre ambos artistas se ha visto opacada en estos días, entre otras cosas, por los líos que los enfrenta con la ex del cantante Claudia Galván.

Esta semana, la “stripper”, quien procreó dos niñas con Méndez, aseguró que su cuenta de Instagram fue “hackeada” y apuntó a su ex y a Chiquis.

Hace semanas, Galván compartió en redes un video del cantante durmiendo en su casa, cuando supuestamente estaba separado de Chiquis.