Cuánto ganan los trabajadores de Home Depot

Home Depot no solo es uno de los gigantes del sector minorista en Estados Unidos, también mantiene una amplia estructura salarial que va desde empleados por hora en tiendas hasta ejecutivos con compensaciones multimillonarias.

La compañía, considerada el minorista más grande por capitalización bursátil dentro de su segmento, reportó fuertes resultados financieros en el año fiscal 2025. Ese desempeño también se reflejó en los pagos a su alta dirección y en los beneficios ofrecidos a parte de su plantilla laboral.

Lo que gana el CEO de Home Depot

El director ejecutivo Ted Decker fue uno de los empleados mejor pagados de la empresa durante el año fiscal 2025. Aunque su salario base fue de $1.4 millones, el total de su compensación aumentó hasta $16.19 millones gracias a bonos en efectivo y premios en acciones.

Esto coloca la remuneración del CEO muy por encima del ingreso típico de un trabajador promedio dentro de la empresa.

Salario promedio de los empleados

La compensación mediana en Home Depot durante 2025 fue de $37,881 anuales. Esta cifra incluye salario y premios en acciones, y fue calculada con base en el pago por hora de un asociado en Estados Unidos.

Con esos números, la relación salarial entre el CEO y el empleado mediano fue de 427 a 1.

Aun así, esa brecha se redujo frente a años anteriores. En el año fiscal 2020, la proporción era de 511 a 1, cuando la compensación del CEO rondaba los $14 millones y el ingreso mediano del trabajador era de $27,389.

Como comparación, en Nvidia el salario mediano fue cercano a $300,000, con una proporción CEO-empleado de 166 a 1 en 2025.

Cuánto gana un trabajador de tienda

Home Depot llama ‘associates’ o ‘asociados’ a sus empleados, tanto en tiendas como en oficinas corporativas de Atlanta, Georgia.

Al cierre del año fiscal 2025, la empresa contaba con aproximadamente 472,400 asociados, aunque la mayoría trabaja en sus 2,359 tiendas y cobra por hora.

A mediados de abril de 2026, el portal de empleos de la compañía mostraba cerca de 19,000 vacantes en áreas como servicio al cliente, ventas, centros de distribución, almacenes, mercadotecnia y soporte.

En Glendale, Nueva York, dentro del distrito de Queens, una vacante para asociado de servicio al cliente y ventas ofrecía $19.50 por hora. Con una jornada de 40 horas semanales, eso equivale a unos $40,560 al año.

Sin embargo, esa cantidad se ubica por debajo del salario anual mediano nacional en Estados Unidos, estimado en $62,608 según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Oportunidades de ascenso

La empresa asegura que más del 90% de sus líderes de tiendas en Estados Unidos comenzaron su carrera como empleados por hora. Esto sugiere que existe posibilidad de crecimiento interno para quienes ingresan en puestos iniciales.

Además, la compañía afirma que ofrece capacitación, herramientas y procesos optimizados para impulsar ventas y brindar oportunidades reales de desarrollo profesional.

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