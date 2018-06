Chivas no tiene pastor, ni rumbo: Francisco Gabriel de Anda también se va

Tras la salida del director técnico Matías Almeyda, el hasta hoy director deportivo del Rebaño cumple su palabra

GUADALAJARA, México – Francisco Gabriel de Anda dejará su cargo como director deportivo del Guadalajara, después de que no logró convencer a Matías Almeyda de mantenerse al frente del proyecto como entrenador.

Sólo 91 días duró la gestión del exanalista de televisión al frente de la oficina de coordinación deportiva del Rebaño, ya que este lunes también se despidió del plantel de futbolistas.

De Anda fue nombrado el 9 de abril por la entonces directiva presente de Jorge Vergara, Amaury Vergara y José Luis Higuera, delegándole la responsabilidad de las decisiones del primer equipo y planeación, en conjunto con el “Pelado”.

Apenas el sábado había cumplido tres meses al frente del cargo.

Sin embargo, la restricción para no traer los refuerzos que solicitó el argentino, el cambio de pretemporada que tampoco gustó a Almeyda, la venta de jugadores y el saber que a su espalda, la dirección administrativa ya negociaba el rescindir el contrato de Almeyda, hicieron a Gabriel de Anda confesarse rebasado por la situación del club.

El directivo intentaba convencer a Almeyda de seguir con el plantel que quedaba, el día de la Final de Champions en Kiev en donde el argentino estaba como analista, pero dos días después, según relató, se enteró de que José Luis Higuera había instruido al abogado el negociar la salida del técnico.

“Si Matías (Almeyda) no está en el banco de Chivas al inicio del torneo, yo no estaré como director deportivo“, había advertido el 3 de junio en la cadena FoxSports a donde acudió a un programa como invitado.

“Desde que yo llegué a Chivas han habido temas qué resolver, que van más allá de un terreno de juego y es muy complicado. No me quejo, pero sí sé que en algún momento se puede romper porque es una línea muy delgada. Hay temas financieros y administrativos que me rebasan”.

Gabriel de Anda acudió el domingo a Verde Valle para estar presente en la parte final de la despedida de Almeyda con los jugadores, y ahí sostuvo su decisión de apartarse del cargo después de que el “Pelado” haga pública su desvinculación del Rebaño esta tarde en conferencia.

El directivo anunciará su salida de la institución en las próximas horas, después de que Almeyda confirme esta tarde los motivos de su separación del Guadalajara.