La foto que retrata la tensión histórica en el G7

Mediáticamente, la cumbre G7 quedó resumida por una fotografía publicada por la canciller alemana Ángela Merkel a través de su cuenta de Instagram, donde deja ver las tensiones existentes entre los líderes del grupo de las 7 economías más grandes del mundo.

Este grupo de países está conformado por aliados tradicionales de los Estados Unidos que parecen no ponerse de acuerdo en la imagen del encuentro en Canadá, suministrada por Alemania.

La tensión mostrada en la fotografía parece solo ser la punta del iceberg de lo que más tarde se desencadenaría cuando dos de los países más cercanos (vecinos) se enfrentarían en una colisión mediática a través de Twitter, hablamos de los Estados Unidos de Donald Trump y la Canadá de Justin Trudeau en cuanto al tema de las tarifas de intercambio comercial.

El mundo quedó sorprendido cuando Donald Trump anunció a los aliados—especialmente a los europeos y a sus vecinos del norte y el sur, México y Canadá— acerca de un arancel del 25% a las importaciones de acero, así como de un 10% para el aluminio.

Todos los países han advertidos sobre medidas reciprocas y definitivamente esto ha marcado el rumbo de la cumbre. El presidente estadounidense salió de la cumbre antes de que esta terminara no sin expresar su última preocupación cuando dijo que Estados Unidos es “como la alcancía de cerdito de la que todos roban”.

Regresando a la fotografía en cuestión, el mundo le ha dado diversas interpretaciones a lo que ahí se ve y sobre todo al lenguaje corporal de sus integrantes. De manera particular, me gustaría dar las dos impresiones que me surgen de esta imagen tomando en cuenta que ha sido publicada por Alemania y el mensaje que este país trata de comunicar aprovechando la coyuntura que le brinda la panorámica.

Foto: https://twitter.com/GeovannyVicentR/status/1005524791976255489

Una imagen habla más que mil palabras. Esta foto del #G7 tiene varias interpretaciones. En primer lugar, puedo ver como Alemania, con Ángela Merkel a la cabeza, refleja dominio y poderío liderando el mundo libre.

Por otro lado, con Donald Trump siendo el único miembro de la foto que se encuentra sentado y con los brazos cruzados, puedo ver como el resto de los que integran del G7 parecen solo miembros del staff (gabinete) de Trump reportando a su jefe que espera los informes, siendo Merkel entre estos staffers la jefa de gabinete, por supuesto.

La segunda foto más famosa del encuentro, también involucra a Trump, en ella se puede ver una mesa encabezada por mujeres, entre ellas Ángela Merkel y la directora del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde, con un asiento desocupado esperando a Trump que llega 20 minutos tarde al desayuno organizado para tratar el tema de igualdad de género.