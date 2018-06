Huawei Mate 10 Lite, completo celular de gama media con dos cámaras al frente para selfies

Tiene un cuerpo muy delgado, es atractivo, muy cómodo en la mano y a precio razonable

El Huawei Mate 10 Lite tiene un diseño atractivo, su batería tiene carga rápida; la caja incluye una carcasa para proteger el celular; está bien construido y las cámaras cumplen bien su función. Su precio es muy competitivo y se puede conseguir entre $250 y $300 dólares.

Es un teléfono diferente a la línea de los Mate 10 y sus diversas versiones para la gama alta — incluyendo el Porsche Design. El Lite es un teléfono con una cámara dual trasera protuberante, con un cuerpo metálico (y no de vidrio) y el lector de huellas en la parte trasera.

Pero quizá una de sus diferencias más grandes con el Huawei Mate 10 y Mate 10 Pro es la presencia de una cámara frontal doble, con un lente de 13 megapixeles y otro más de 2 megapixeles.

El cuerpo del Mate 10 Lite es delgado, muy atractivo y por su aspecto 18:9 se siente muy cómodo en la mano. De hecho y a pesar de que el contenido (como videos o fotos) está hecho para aspecto 16:9, el aspecto 18:9 ofrece un agarre más fácil con una sola mano en los celulares.

El Mate 10 Lite no tiene puerto USB tipo C que se ve en otros dispositivos de gama media y tampoco NFC. Entre sus inconvenientes también hay que resaltar que no es resistente al agua; algunos apps no están optimizados a la pantalla.

En conclusión, el Huawei Mate 10 Lite es uno de los teléfonos más completos en la gama media. Ofrece un combo con pocos lastres y en general muy completo con buen hardware, diseño y un precio difícil de resistir.

· Más información sobre celulares