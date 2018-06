Controlar a ICE y educación gratis para indocumentados, ¿será posible?

Candidata a gobernador de Nueva York, Cynthia Nixon tiene un plan para lograrlo

La comunidad inmigrante parace haber encontrado una agenda progresista y ambiciosa en el estado de Nueva York.

La candidata a gobernador de Nueva York, Cynthia Nixon, reveló este miércoles un ambicioso plan de educación que los progresistas siempre habían deseado, incluida la matrícula universitaria gratuita para inmigrantes indocumentados.

La plataforma , que lleva el eslogan con el hashtag #SchoolsNotJails, propone gastar $7.37 mil millones en una amplia gama de iniciativas de educación K-12 y superior.

La propuesta de “College for All” de Nixon destinaría $600 millones de dólares para ampliar el acceso a los sistemas universitarios estatales y de la ciudad de Nueva York.

A su vez el ambicioso programa de la ex estrella de “Sex and the City” proporcionaría una colegiatura pública gratuita a cinco veces más estudiantes que un plan competitivo del gobernador en ejercicio Andrew Cuomo, informó el New York Post .

Este miércoles Nixon dejó claro en Twitter que los inmigrantes indocumentados no serían excluidos de los gastos adicionales.

Los “soñadores” – inmigrantes indocumentados que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños – serían elegibles para la iniciativa “College for All” anunció la candidata.

Nixon ha convertido a la educación en la pieza central de una agenda progresista, ya que monta un desafío principal para el Cuomo desde la izquierda.

La ex actriz ha elegido a Cuomo como un peón de intereses corporativos, acusándolo de reducir los gastos en educación para pagar los recortes de impuestos para los ricos de Nueva York

De igual forma bajo su programa #SchoolsNotJails, Nixon prometió impedir que los agentes de inmigración federales ingresen a las escuelas públicas de Nueva York.

El departamento de educación de la ciudad de Nueva York impuso una prohibición similar en mayo después de que las autoridades migratorias ingresaron a una escuela para hacer preguntas sobre estudiantes, aunque en ese caso los funcionarios eran de USCIS y no ICE.

“No permitiremos que ICE entre en nuestras escuelas para deportar a nuestros estudiantes o sus familias” dijo Nixon a través de su cuenta de Twitter.

Para lograr su ambiciosa agenda Nixon propone el “impuesto del millonario” a los ingresos personales para ayudar a pagar su presupuesto de educación. El aumento de impuestos, que realmente comienza con ingresos de $300,000 o más, recaudaría $5.5 mil millones, según el plan.

Otros $ 3.2 mil millones vendrían del aumento de los impuestos corporativos, incluido un recargo en las recompras de acciones corporativas.

“Vivimos en un estado muy rico. Pero es un estado rico solo en conjunto “, afirmó. “Si bien hay un número considerable de personas enormemente ricas, la mayoría de las familias de Nueva York son de clase media, clase trabajadora o que luchan por sobrevivir”.