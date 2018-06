‘TAG’, la película que sería demasiado absurda y loca si no fuera real

Ed Helms, que saltó a la fama por "The Hangover", nos habla de su último film con Jake Johnson, Jon Hamm, Jeremy Renner, Hannibal Buress

Durante un mes, desde hace tres décadas, cinco amigos de Spokane, Washington, juegan a “tag” (la queda, tú la llevas) sin importar dónde se encuentren o cuánto tiempo lleven sin verse. Esta historia descubierta por casualidad por un periodista del Wall Street Journal se convierte ahora en una comedia que llega a los cines el viernes 15 de junio con un elenco grupal en el que destaca Ed Helms. Hablamos con el actor estadounidense de 44 años, popular por “The Hangover” y la serie “The Office”, pocos días antes del estreno de “TAG”.

Pregunta: ¿Qué te parece que un grupo de tipos lleven 30 años jugando “Tag” y hayan inspirado esta historia?

Ed Helms: Creo que es increíble. Es tan loco y divertido que estos tipos lo lleven haciendo por más de 30 años. Hacer la película para mí fue como formar parte de eso. El hecho de que era una historia real es lo que más me atrajo al proyecto. Porque la película es tan loca y absurda que creo que es incluso demasiado loca, a no ser que sea una historia real. Es divertidísima.

P.: Es una comedia, pero también una película sobre la amistad. Todos nos hemos alejado de muy buenos amigos que teníamos en la escuela o en la universidad.

E.H.: Sí, sobre la amistad y sobre lo difícil que es mantenernos cerca de la gente cuanto más mayores nos hacemos. Requiere un esfuerzo extra y este juego de tag es una forma muy ingeniosa de lograrlo. Espero que la gente vea la película y reconecte con viejos amigos.

P.: Tu personaje, Hoagie, es el alma del grupo, el que planea…

E.H.: Cuando leí el guion me identifiqué inmediatamente con Hoagie. Es un tipo muy dulce con el que te apetece tomarte algo. Así que traté de interpretarlo como el tipo de persona que es el eje de la rueda, con el que todos se llevan bien. Ha sido el corazón del grupo desde que eran niños. Y me encanta que está casado con una mujer que tiene aún más pasión por el juego que él mismo.

P.: ¿Eres tú también de ese tipo de personas?

E.H.: Sí, me gusta tener gente alrededor. Me encanta organizar reuniones, recibir a gente… Sí soy parecido a Hoagie en ese sentido.

P.: Ésta es una película de grupo. ¿Cómo fue trabajar con Jake Johnson, Jon Hamm, Jeremy Renner, Hannibal Buress…?

E.H.: Éste es el elenco más increíble con el que he trabajado nunca. He tenido la suerte y el privilegio de trabajar con gente buenísima en mi carrera, pero había algo en la dinámica de este grupo, en la que todos se llevaban bien, que realmente hizo de Tag una experiencia especial. Y creo que esa camaradería se puede ver en la pantalla. Incluso juntarnos ahora para la promoción de la película se siente como volver a tener a la pandilla juntos de nuevo.

P.: Unos eran comediantes con experiencia, pero Jon y Jeremy no venían de otros géneros.

E.H.: Estuvieron fantásticos. Para hacer comedia sólo se necesitan dos cosas: fearless edge (6:45) y no tener miedo a lucir tonto. Ambos, Jon y Jeremy, trajeron esas dos cosas y por eso salió tan bien. Además Jeremy bordó las escenas de acción, como no podía ser de otra manera, ya que es una superestrella de acción. En cambio los otros, como yo, lucíamos ridículos en las escenas de acción, y quedó muy cómico.

P.: Utilizaron cámaras slow-motion para esas escenas…

E.H.: Las cámaras lentas son muy interesantes, porque hacen todo más intenso. Si el momento de la acción es really bad-ass, luce incluso más bad-ass en cámara lenta. Pero si es un momento ridículo, se ve aún más ridículo en cámara lenta. Por eso Jeremy Renner luce tan cool en slow-motion y yo y Jake Johnson y los otros lucimos tan ridículos. Fue muy divertido.

P.: Recientemente hiciste un show de sátira política, The Fake News with Ted Nelms, ¿vas a hacer más?

E.H.: Estoy muy orgulloso de ese show. Lo hicimos con un especial, no como una serie, pero ojalá podamos hacer más con Comedy Central.

P.: También escribes y produces. ¿Qué es lo que más te gusta?

E.H.: Me gusta haber escrito algo, pero la acción de escribir en sí misma para mí es una tortura. Es muy gratificantes, pero muy difícil. Actuar es el sweet spot, pura diversión.