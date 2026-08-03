Blanche revoca “fondo contra la militarización” de Trump antes de la votación de confirmación en el Senado

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, emitió dos órdenes ejecutivas con el fin de destrabar su proceso de confirmación en el Senado, medida que responde a las exigencias de senadores republicanos que condicionaban su apoyo a la eliminación del “Fondo contra la Armamentización” y a la delimitación del alcance de un acuerdo fiscal entre Donald Trump y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Las resoluciones formalizan la anulación definitiva del fondo asignado de casi $1,800 millones de dólares. Asimismo, aclaran los términos de la adenda firmada por el Departamento de Justicia en el marco de la demanda de $10,000 millones de dólares interpuesta por el mandatario contra el IRS.

El documento estipula que la prohibición de continuar con auditorías existentes sobre las declaraciones de impuestos se limita únicamente a los demandantes de la demanda inicial: Trump, su familia y sus empresas. En tal sentido, la orden establece la interpretación oficial de la institución, aunque analistas legales señalan que dicha acotación no resulta vinculante para la defensa privada del presidente ni para sus allegados, informó ABC News.

Negociaciones legislativas para la ratificación del cargo

La decisión de Blanche llega luego de conversaciones con los senadores republicanos John Cornyn y Thom Tillis, quienes mantenían bloqueada la nominación para la titularidad permanente del Departamento de Justicia.

“El senador Cornyn ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia, que emitirá una orden formal para dar por terminado de forma permanente el fondo contra la militarización y dejará claro en un documento escrito vinculante que el alcance del acuerdo de auditoría se limita únicamente a los demandantes, incluido el Presidente, y al IRS”, indicó Natalie Yezbick, portavoz de Cornyn.

Las disposiciones emitidas responden a la posibilidad planteada por el Ejecutivo de retirar temporalmente la candidatura de Blanche ante la resistencia en el órgano legislativo.

Según la Ley de Reforma de Vacantes Federales, los funcionarios interinos pueden permanecer en el cargo por un periodo de 210 días, plazo que se reinicia en caso de que una nominación sea retirada formalmente.

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