Gobernadora Hochul: “Donald Trump ha sido un desastre”

Hace casi dos meses, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó el presupuesto actual del Estado, que entre otras cosas incluyó una provisión para que agentes de ICE, acusados de cometer múltiples abusos y atropellos, sean demandados legalmente en los tribunales. Y la mandataria está haciendo un llamado a quienes sean objeto de ese tipo de acciones a que utilicen la nueva normativa y lleven a miembros de “la migra” a las cortes.

Así lo manifestó la jefa estatal, durante una entrevista con El Diario, en la que manifestó nuevamente su apoyo total a familias e individuos inmigrantes que están en Nueva York, a quienes dijo seguirá defendiendo “a capa y espada”, fiel a los principios de Estado santuario que promueve esta parte del país.

La Gobernadora también criticó la labor que ha venido adelantando desde Washington el presidente, Donald Trump, a quien calificó como “un desastre”, no solo por la persecución lanzada hacia comunidades inmigrantes sino por haber fallado en sus promesas, y se mostró confiada en que en las elecciones de noviembre los demócratas recuperarán el control del Congreso para frenar al mandatario.

Hochul también habló del trabajo por venir junto al alcalde, Zohran Mamdani, con quien tiene varias iniciativas cocinándose, como la ampliación del cuidado infantil, autobuses rápidos, construcción de viviendas asequibles y mantener la seguridad para que la Gran Manzana sea un sitio mejor.

Al mismo tiempo, la líder demócrata recalcó que es falso que Nueva York sea un santuario de criminales, y dijo que así como defiende proteger a inmigrantes que buscan salir adelante por el buen camino, también tiene clarísimo que parte de su trabajo es ayudar a que inmigrantes que cometen crímenes en Nueva York sean procesados, encarcelados y después de cumplir sus condenas, deportados, porque su meta es proteger a las comunidades.

Gobernadora, ¿cuáles son esas iniciativas del presupuesto aprobado este año, que más destaca como logros vitales, que van a impactar a nuestra comunidad latina en Nueva York?

“Cuando armé mi presupuesto, la asequibilidad y pelear por las familias eran mi prioridad, al igual que el cuidado infantil. Así que las familias latinas deben saber que yo estoy enfocada en sus billeteras. Lo que he hecho se ha enfocado enormemente en cuidado infantil, uno de los gastos más costosos para familias. Niños de 1, 2 o 3 años, el costo es de $20,000 a $40,000 dólares por niño para ponerlos en cuidado infantil y que los padres puedan ir a trabajar. Pusimos más dinero en eso, lo que beneficia directamente a las familias, $4,000 millones y estamos ayudando al alcalde con respecto a cuidado universal para niños de 2 años, lo que va a cubrir a más niños de los que teníamos antes. Y con eso, muchos padres están muy contentos. Asimismo, el costo de conducir, fuera del seguro, es un gasto grande (…) y los seguros empezaron a bajar. También el asunto de las facturas de servicios públicos es muy frustrante para la gente, con el aire acondicionado elevado en uno de los veranos más calientes y la temporada de invierno que vino con tormentas brutales en las que todos estaban congelados. Por eso dimos $1,000 millones para rebajas de servicios públicos, lo que va a ayudar a decenas de miles de familias. Pero también invertir en cuidado de salud y en algunos cambios locales quitando copagos de insulina, eso ahorra $1200 cada año por familia en momentos en que las familias están batallando con lo que el gobierno Trump está tratando de eliminar el cuidado de salud. Mucho de lo que hemos hecho para las familias en el presupuesto es en respuesta a mi enfoque de poner más dinero en los bolsillos de la gente. Y la otra parte es construir más viviendas (…) Y seguridad es todo. Y todos deben saber que estamos tratando de mantener los vecindarios seguros, invirtiendo $3,000 millones de dólares en todo el Estado, disminuyendo el crimen y en términos de estadísticas vemos que los crímenes violentos han bajado, los tiroteos, homicidios y la inseguridad en el metro”.

Una de las provisiones que se aprobó en el presupuesto es que quienes sean víctima de abusos de ICE puedan demandarlos en la corte. ¿Qué va a hacer el Estado para garantizar que el gobierno federal pague por sus abusos?

“Primero quiero mencionar lo que hemos hecho en ese sentido en el presupuesto y los beneficios para las comunidades latinas. Nosotros tenemos unas de las protecciones más fuertes contra ICE para quienes viven aquí. Una de ellas es que hemos suspendido los acuerdos que pretendían que las fuerzas del orden colaboraran con ICE en condados como Nassau (en Long Island) y otros condados. Acuerdos que hacían que policías locales básicamente se convirtieran en agentes de ICE. Los dólares que se usan por las autoridades locales son para proteger a nuestras comunidades. Eso no pasa en la Ciudad de Nueva York, pero en varias partes alrededor el Estado veíamos como muchos latinos y jóvenes yendo a la escuela o yendo a Home Depot eran agarrados, así que acabamos con eso. Ya no puede haber esos acuerdos de los condados del Estado con autoridades federales para utilizar a los agentes como agentes de ICE en asuntos civiles de inmigración. Lo aclaro porque mi oponente dice mentiras sobre esto. Quiero aclarar que cuando hay gente envuelta en crímenes, nosotros ya estamos trabajando con agencias federales para aprehenderlos y que sean procesados y que los deporten después de cumplir sus condenas”.

Usted ha sido fuerte contra quienes cometen crímenes…

“Eso es lo hemos estado haciendo y a aquella gente que dice que somos un santuario para criminales, les digo que eso es falso, eso es falso. Estamos aquí para proteger a personas que llegan con un sueño, una visión, con esperanza para sus familias, como pasó con mi familia, que era una familia muy pobre que vino sin nada. Asimismo, que no haya agentes de ICE con máscaras. Y número tres, es lo que usted destaca. Si sus derechos constitucionales son violados ya tenemos la manera de interponer demandas legales contra ICE, en casos como asesinatos, familias pueden tomar acciones (…) pero también si negocios pierden ingresos. Tampoco ICE pueden ir a locaciones sensibles. ICE no puede estar en sitios de culto, escuelas, guarderías, hospitales, cortes o sitios de votación”.

¿Qué puede esperar la comunidad latina en asuntos de vivienda asequible especialmante con la construcción de nuevos edificios que reciben subsidios?

“La comunidad latina, incluyendo a adultos mayores que no quieren dejar sus hogares, o gente joven buscando su primer sitio para vivir. Todas esas dificultades están basadas en una verdad por décadas. Nadie ha tenido la valentía de levantarse y decir ‘vamos a construir más viviendas’. (…) Puedo decir que vamos a ver más viviendas construidas para poder apoyar a más personas de todos los niveles de ingresos y asegurarnos de que a todas las personas les demos la dignidad de un techo seguro. He promovido vivienda con $25,000 millones de dólares, una iniciativa de 100,000 unidades de viviendas asequibles. Y estamos adelantados, ya que hemos construido ya unas 81,000 o 82,000 y todavía no he terminado. El próximo año voy a volver a la Legislatura para mirar otras áreas y maneras de seguir construyendo mas vivienda. No tengo miedo de seguir haciéndolo”.

Gobernadora Khaty Hochul en entrevista en las oficinas de El Diario NY. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Y en cuanto al trabajo que se ve en el horizonte junto al alcalde Madani ¿qué iniciativas serán su prioridad para la Ciudad de Nueva York?

“Trabajo en muchas iniciativas con el alcalde Mamdani. Ese es mi trabajo también. Trabajamos juntos en varios eventos de la Copa del Mundo, celebrando. Pero también, probablemente la iniciativa más grande que tenemos es la de cuidado infantil y todavía hay que terminarla. Mantenemos nuestra promesa y vamos a ver avances tangibles e inversión cada año para que más y más familias estén cubiertas. Él también está alineado conmigo en que tenemos que construir más viviendas, entendiendo que podemos bajar el costo agregando más capacidad de vivienda. Y eso es posible. Miremos a New Rochelle, una comunidad de 80,000 personas. Ellos hicieron el compromiso de construir 11,000 unidades nuevas y las rentas no solo dejaron de subir sino que empezaron literalmente a bajar. Eso es real. El Alcalde y yo estamos trabajando juntos en construir más vivienda, aumentar el cuidado infantil, hacer nuestras calles más seguras, hacer que nuestros autobuses sean más rápidos (…) Estamos en esto juntos y en mucho tiempo no habíamos visto ese nivel de colaboración y cooperación. Ahora está pasando”.

Hablemos de política nacional. ¿Considera que los demócratas van a poder recuperar el control de alguna de las cámaras federales: el Congreso o el Senado, en las elecciones de mitad de término de noviembre?

“Yo creo que sí. Es realmente esencial para que la vida como la conocemos, pueda continuar. Así de serio es esto. Tenemos que pelear en estas elecciones en noviembre para que se elijan a nuevos miembros del Congreso para que haya un liderazgo demócrata que asuma y sea el encargado de garantizar el equilibrio de poderes, que ahora no existe. Actualmente nadie se le para a Donald Trump, nadie le dice ‘no’. Él tiene mucho poder en investigaciones y en quitar fondos. Por eso es vital que la gente sepa lo importante que es salir a votar. Creo que va a pasar, porque Donald Trump ha sido un desastre y sé que el número de latinos y de jóvenes y gente en todas partes a las que les ha cambiado la vida, se van a manifestar”.

Gobernadora Khaty Hochul en entrevista con El Diario NY. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Gente trabajando en fábricas que escucharon el mensaje populista que él mandó de que les iba a resolver sus problemas y hacerles la vida más fácil, diciendo que desde el día 1 iba a terminar la inflación, no guerras. Tan solo en cuanto a ICE se refiere, Donald Trump dijo que iba a agarrar a lo peor de lo peor. Yo recuerdo eso, y eso no es lo que ha estado pasando, porque si se tratara de sacar a personas que cometen crímenes, como lo he dicho, yo ayudo a que los saquen, ese es mi trabajo. Yo quiero proteger a las comunidades. Pero estas son personas que en muchos casos tienen aquí 20 años, 30 años, ayudando aquí a beneficiarnos, a darnos diversidad, con diferentes restaurantes, con su contribución. Y cuando les tiran la puerta… Entiendo que fronteras abiertas no funcionó. Pero gente que llegó recientemente aqui, como los haitianos, los cubanos, los venezolanos, llegaron aquí con documentación legal y ahora sacarlos y decir que son criminales es totalmente injusto. Eso es anti Estados Unidos. Las promesas de los republicanos nunca las cumplieron”.

Gobernadora, al Congreso van a llegar por Nueva York rostros nuevos de la corriente socialista del Partido Demórata, como Darializa Avila y Claire Valdes, entre otros ¿Ha hablado ya con ellos y qué espera de ellos?

“He conversado ya con algunos de ellos. Mi trabajo es trabajar con todas las personas de la foto. Yo no elegí a Donald Trump, pero tengo que trabajar con él, a veces. Respeto a la gente que sale y apoya a nuestras comunidades y cuando representan a Nueva York quiero que sean exitosos en su trabajo en el Congreso, que traigan recursos para sus comunidades. Y que le cumplan a sus distritos. Yo quiero que ellos sean exitosos”.