Aprueban proyecto de ley que busca acabar con el tráfico sexual infantil en NY

En septiembre de 2016, cuatro mujeres y un hombre fueron arrestados por tráfico sexual de niños y pornografía infantil. Ellos manejaban una red de burdeles en Nueva York, que incluían apartamentos en El Bronx y Harlem, en los que se explotaba a menores.

En su momento, la Fiscalía encontró que cinco menores estaban siendo prostituidas en estos sitios y los acusados recibieron una condena de quince años de cárcel.

En la batalla por acabar con este flagelo, cerrar un epicentro como estos es un gran paso, sin embargo, la lucha está lejos de terminar. El dolor de las víctimas es recurrente debido a que durante décadas, jóvenes sobrevivientes han tenido que testificar en el tribunal, sentados a unos pasos de sus traficantes, solo para demostrar que fueron forzados a la prostitución.

Ahora bien, el manejo de estos casos está a punto de cambiar, debido a la implementación de un proyecto de ley que establece el delito de tráfico sexual de menores en el estado de Nueva York.

La asambleísta Amy Paulin y el senador Andrew Lanza tomaron las riendas de este proyecto de ley que hoy está a punto de ser firmado por el gobernador Andrew Cuomo.

“Estamos un paso más cerca de responsabilizar a aquellos que esclavizan y explotan a los niños a través del comercio sexual comercial mientras protegemos a las víctimas que son adolescentes o incluso más jóvenes”, dijo Paulin.

El proyecto de ley establece el delito de tráfico sexual infantil como un delito grave violento que ocurre cuando cualquier persona mayor de 21 años promueva o se beneficie de la prostitución de un niño de dieciocho años o menos, llegando a enfrentar penas de hasta 25 años tras las rejas.

El documento también explica que los fiscales no necesitarán probar la fuerza, el fraude o la coacción, y no se le permitirá al acusado decir que no sabía la edad de la víctima o erróneamente creía que la víctima era mayor de edad como defensa. Los últimos refinamientos del proyecto de ley garantizarán que la medida se dirija específicamente a los traficantes, y no a otras víctimas que hayan sido forzadas u obligadas a colaborar en el comercio sexual comercial.

Esta lucha contra el tráfico sexual de menores no es nueva, pero sí lenta, en parte porque el delito generalmente está vinculado a la pobreza y las familias disfuncionales.

En algunos casos, los niños y niñas han escapado de sus hogares o de albergues, lo que raramente provoca una verdadera alerta de desaparición.

Dorchen A. Leidholdt, directora del Centro Legal para el Santuario de las Familias, celebró la decision y agradeció el liderazgo de la Asamblea y el Senado Estatal, por alinear a Nueva York con la ley federal y las leyes de otros 48 estados.

“El tráfico sexual de niños devastó las vidas de los niños más vulnerables de Nueva York, sus familias y sus comunidades”, dijo Leidholdt. “Esta ley elimina la carga probatoria de los hombros de niños aterrorizados y traumatizados de comunidades desfavorecidas”.

La propuesta ahora pasará a manos del gobernador Cuomo para ser firmada.

“Apoyamos nuevas protecciones que llevarán a los traficantes humanos ante la justicia y protegerán a las víctimas y revisaremos este proyecto de ley”, dijo Tyrone Stevens, director de comunicaciones adjunto para la ciudad de Nueva York de la Oficina del Gobernador Andrew M. Cuomo.

De acuerdo con el Proyecto Polaris, el estado de Nueva York ocupa el quinto lugar en el país en cuanto a tráfico de personas, y el tráfico sexual constituye la mayor parte de esa actividad.

Línea Directa Nacional contra la Trata de Personas

Desde 2007, la Línea Directa Nacional contra la Trata de Personas, operada por Polaris, ha recibido informes de 22.191 casos de tráfico sexual dentro de los Estados Unidos.

En 2016, el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados estimó que 1 de cada 6 niños desaparecidos eran reportados como víctimas de tráfico sexual.

A nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo estima que hay 4.5 millones de personas atrapadas en la explotación sexual forzada a nivel mundial.

Para buscar ayuda, comuníquese al 1-888-373-7888 o envíe un mensaje de texto al 233733.

