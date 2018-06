Michelle Galván revela por qué lleva años sin ver a su padre

"Yo le dije que quería dar noticias y él me dijo que ese era un trabajo mediocre"

Michelle Galván, a quien vemos todas las tardes junto a Pamela Silva en ‘Primer Impacto’, visitó ‘Despierta América’, y le hizo una confesión a Alan Tacher que dejó a todos con la boca abierta y lágrimas en los ojos.

La presentadora mexicana contó en el programa matutino de Univision que lleva años sin ver a su padre, y que en muchos de ellos ni siquiera se hablaron. El distanciamiento y el enojo de Michelle comenzó cuando su papá abandonó el hogar y se fue a formar otra familia.

Aunque la periodista no dio detalles de cómo fue ese momento, sí aseguró que marcó su vida para siempre, al punto que solo consiguió un primer acercamiento con él el día que su madre la llamó para decirle que su papá había tenido un accidente, que estaba en coma y solo le daban horas de vida.

Michelle acababa de comenzar su trabajo en el noticiero de Houston, uno de sus sueños, a pesar de que un día su papá la sentenció con lo siguiente: “El día que yo le dije que quería dar noticias, él me dijo que ese era un trabajo mediocre… Yo le contesté que no, que mediocre es la persona que ‘medio cree’ en ella y yo creía mucho en mí y en Dios, que él me iba a poner mi camino”, le contó a Alan.

Lo cierto es que ese día, mientras decidía si se quedaba en su trabajo y buscaba pasaje para ir a ‘despedirse’ de su padre, Michelle le prometió a Dios que si lo salvaba ella lo iba a perdonar y que su media hermana pudiera recibir el cariño que ella nunca tuvo.

Dos días después la mamá de Galván la llamó para decirle que, ni los médicos entendían cómo, pero el señor se había mejorado, que por un milagro se había salvado. Ahí, dijo la periodista, ella decidió perdonarlo de corazón.

“Cuando yo entré a ‘Primer Impacto’ le mandé una foto y me dijo: ‘Felicidades, lo has logrado, estoy muy orgulloso de ti’… Ese para mí fue el mejor perdón que pudimos haber tenido entre padre e hija… No lo he vuelto a ver y espero que en este día del padre podamos tener un acercamiento”, contó y a la vez tiró su deseo al universo para que este próximo domingo quizás tenga un nuevo milagro entre ellos.

