Se propone cortar césped en 50 estados, ¡está cumpliendo el reto!

Dicen que el karma se encarga de devolvernos todo aquello que hacemos

Un hombre se marcado como objetivo cortar césped para los más necesitados y hacerlo en los 50 estados.

Su objetivo no es realmente el cuidado del césped: se trata de hacer saber a la gente sepa que se preocupa por ellos.

Cada vez que Rodney Smith Jr. visita un nuevo estado, él envía el mismo tweet: “Si conoces a alguien mayor, discapacitado, una madre soltera o un veterano que necesita que le corten el césped, házmelo saber. Es gratis”.

Smith es el fundador de Raising Men Lawn Care Service, una organización sin fines de lucro dedicada al cuidado del césped, que lanzó en su ciudad natal de Huntsville, Alabama. Raising Men Lawn Care Service ayuda a que los jóvenes tomen conciencia de lo importante que es ayudar a sus comunidades. Los niños del programa visitan a las personas necesitadas y las ayudan con el trabajo en el jardín, sin cargo.

Pero no solo eso, sino que luego ideó “The 50 Yard Challenge”, el desafío de las 50 yardas. Un reto que desafía a los niños de todo el país a segar 50 céspedes para personas necesitadas. Los niños se unen publicando una foto de ellos mismos en las redes sociales con un cartel que dice que aceptan el 50 Yard Challenge, y luego se ponen a trabajar.

Smith quería completar el desafío él mismo, y lo hace en cada estado. Ya que se ha propuesto cortar césped para personas necesitadas en los 50 estados.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Hello to Georgia . I will be mowing in Savannah in the morning . If you know of anyone who is elderly, disabled, a single mother or a veteran who needs their lawn mower let me know . It’s free . <a href=”https://t.co/Zx54W6dJX4″>pic.twitter.com/Zx54W6dJX4</a></p>— Rodney Smith Jr (@iamrodneysmith) <a href=”https://twitter.com/iamrodneysmith/status/1005119053562818561?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 8, 2018</a></blockquote>

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Hello to Alabama . I will be mowing in Montgomery Tuesday morning . If you know of anyone who is elderly, disabled, a single mother or a veteran who needs their lawn mower let me know . It’s free . <a href=”https://t.co/QkU1pGg2dj”>pic.twitter.com/QkU1pGg2dj</a></p>— Rodney Smith Jr (@iamrodneysmith) <a href=”https://twitter.com/iamrodneysmith/status/1006181299076435969?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 11, 2018</a></blockquote>

