Fitbit Flyer, audífonos al cuello para hacer deporte

Su batería dura hasta seis horas. Un problema: se podrían sujetar mejor y ser más cómodos en la oreja

Los Fitbit Flyer son unos audífonos inalámbricos que se sincronizan vía Bluetooth, pero que no se despiden del todo de los cables, ya que queda uno, estilo cuerda al cuello.

Este modelo de audífonos deportivos e inalámbricos cuesta $130 dólares; vienen en color gris (Lunar Gray) y azul (Nightfall) y si bien son resistentes a las salpicaduras, no son sumergibles del todo en agua. Ofrecen hasta seis horas de duración de batería junto a dos modos de audio. Según la empresa, y al igual que modelos de la competencia como los BeatsX, solo 15 minutos de carga garantizan una hora de uso, por lo que su energía se recarga de forma muy veloz (mediante un cable corto microUSB a USB tradicional).

El diseño es bastante típico de este tipo de audífonos destinados a ser usados durante actividades físicas, pero tiene algunas características diferenciales. Las alas y aletas incluidas, que ayudan a mantener los auriculares fijos en tus orejas, están integrados en el auricular y se pueden poner y quitar para intercambiar por alas o aletas de distinto tamaño. Probé todos los tamaños de aletas y de accesorios intrauriculares (pequeños, medianos o grandes) pero, no obstante, ninguno se ajustó de forma cómoda en mi oreja. Durante el poco tiempo que los pude probar sentí que se me saldrían de las orejas, no quedaban fijos.

Pedí a otras personas que también los vistan y opinaron que el diseño no les resultó muy práctico, y poco cómodo. En términos estéticos, no son tan delicados como los Beats X, pero tampoco son tan exagerados como los AirPods. Se ven futuristas, con alas llamativas y un cuerpo sólido que no pasa desapercibido.

Por Mariana Marcaletti, CNET en Español