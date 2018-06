“Cero excusas” y otras frases, las playeras motivadoras de Juan Carlos Osorio

El técnico de la selección mexicana utiliza estampados con frases para motivar a los jugadores en el Mundial de Rusia 2018

Previo a la Copa Confederaciones de 2017, Juan Carlos Osorio se enamoró de una playera que llevaba Pepe Galván, dueño de la plataforma “Sixpackmental“, en la cual traía estampada la frase “Cero Excusas“.

Galván tiene como cliente a SUM, empresa que organiza los partidos del Tri en Estados Unidos, y ahí nació la amistad con el colombiano.

“En uno de los viaje a Estados Unidos me puse una de estas playeras que le damos a nuestros clientes cuando toman nuestros cursos, el ‘profe’ me vio la playera y me pidió que le consiguiera una y luego pidió para su cuerpo técnico y jugadores”, comentó a Grupo REFORMA.

“Somos una plataforma educativa y aceleradora de talento, creamos cursos para apoyar a la gente para que pueda tener un mejor rendimiento”.

Después, el propio Osorio le pidió a Galván que le confeccionara otras playeras, con frases de él, las cuales fue utilizando en diferentes momentos.

“Improbable ganar sino (sic) asumimos la posibilidad de perder!”, fue otra de las que presentó a lo largo de los últimos meses.

“Cero Excusas significa que soy el responsable de mi vida, el capitán de mi propio destino y aunque no sea mi culpa tengo la capacidad para responder a la situación y juego el rol del empoderado y no de la víctima”, mencionó Galván.

Previo al duelo contra Alemania, Osorio también usó otras frases: “Se equivoca uno, correjimos todos (sic)”, con error ortográfico incluido para captar la atención. “El talento es individual. el esfuerzo es de todos!!” y “Jugar por el amor a ganar, no por el temor a perder”.