‘Chicano Eats’ le pone color a la comida mexicana

El bloguero Esteban Castillo logra que sus recetas sean dignas de museo

Cuando Esteban Castillo se fue a estudiar a la Humboldt State University (California), se dio cuenta de que la oferta de comida mexicana en esa ciudad era poca, y enseguida comenzó a extrañar sus cenas en familia.

“Todo lo que podía comer no se sentía auténtico, entonces empecé a llamar a mi mamá para preguntarle por recetas. Ella me decía ‘échale un poquito de esto y un poquito de lo otro’, pero no me salían igual. Sin embargo, cuando empecé a cocinar me di cuenta de que se me daba de forma natural”, cuenta el mexicoamericano sobre sus inicios culinarios.

Su amor y relación con la cocina comenzó desde muy pequeño, cuando vivía en Los Angeles e iba a visitar a sus abuelos a Colima, México.

“Mi abuelito hacía birria, que es una comida típica para las fiestas, tenía un carro de tacos y en la primavera era salinero en un pequeño pueblo de playa. Y cuando mi abuelo se retiró, mi abuela hacía queso, nata, etc. Cualquier cosa que ellos hacían para ganar dinero era con comida”, asegura.

Por eso cuando Castillo comenzó a experimentar en la cocina se dio cuenta de que tenía un don natural, talento que desde hace más de dos años comparte en su exitoso blog ‘Chicano Eats’, donde mezcla el arte culinario con su cultura.

“Tomo mis raíces mexicanas y las fusiono con sabores americanos. Un buen ejemplo es mi mole brownie tart, donde junto el chocolate, los ajíes, la canela y los convierto en el tradicional postre americano”, dice.

Pero sus recetas no son las que hacía su abuela, Castillo, de 28 años, utiliza sus estudios en diseño gráfico y publicidad para darle a su blog un look moderno, lleno de color y de fotografías de gran calidad.

Las fotos de Chicano Eats son muy artísticas y coloridas./Cortesía

“Todo es bien colorido y minimalista. Quiero que la gente vea mis recetas y vea a la comida mexicana de otra manera, que entiendan que no es comida barata y sencilla, que es lo que mucha gente piensa sobre la comida latina en general”, destaca.

Sus fotos bien podrían estar en un museo y sus recetas son una versión moderna de las que saboreaba de pequeño, características que lo han ayudado a destacarse en el competitivo y numeroso mundo de los blogs gastronómicos. El año pasado, por ejemplo, Chicano Eats recibió el premio como Reader’s Choice Best New Voice en el Saveur Blogs Awards.

“Fue un gran logro que no estaba esperando. Me alegra mucho que la gente se sienta reflejada en mi trabajo”, dice el joven quien además usa su blog para hacer activismo en pro de la comunidad gay, de la que forma parte.

Sus planes a futuro son tener su propio show de cocina y un libro de recetas, donde espera poder seguir plasmando el amor por la cocina que empezó en las ollas de sus abuelos, allá en Colima.

Tapas con maíz estilo mexicano callejero

Esteban Castillo fue el representante latino en el evento Ritz Party Pantry, donde varios blogueros destacados del país presentaron una receta usando como base a la popular galleta salada.

“Cuando Ritz se comunicó conmigo, empecé a ver qué podía preparar que cupiera en una galleta. Y pensé en esquites, pero quise llevarlo a otro nivel y más sano, por lo que le agregué crema de avocado al maíz a la parrilla, con cebollín, pimiento serrano, jugo de limón, paprika y queso cotija”, explica sobre la receta que le compartimos a continuación.

Receta creada por Chicano Eats

Rinde 6 porciones, 4 galletas saladas por persona

Ingredientes:

24 galletas Ritz

Para el maíz:

2 mazorcas de maíz

1/2 chile serrano, finamente cortado finamente en cubitos

1 1/2 cucharada de zumo de limón recién exprimido

1 cucharadita de cilantro picado

1/2 cucharadita de paprika

1/4 cucharadita de sal kosher

Pra la crema de aguacate:

1/3 taza de crema agria

1/2 aguacate pequeño, cortado en cubitos

1 1/2 cucharadita de jugo de limón

1/4 cucharadita de sal kosher

1/2 cucharadita de ajo en polvo

1/4 cucharadita de cebolla en polvo

Para decorar:

Queso cotija, desmenuzado

Cebolla verde, finamente picada

Preparación:

Para hacer el maíz: Hierve o asa a la parrilla las mazorcas de maíz durante 2 minutos en cada lado, o hasta que el maíz comience a dorarse. Permite que el maíz se enfríe y corta los granos de la mazorca.

Combina los granos de maíz, el jugo de limón, el cilantro, la paprika y la sal en un tazón pequeño.

Crema de aguacate: En un segundo tazón pequeño mezcla el aguacate con la crema agria.

Mezcla el jugo de limón, sal, ajo en polvo y cebolla en polvo hasta que se combinen.

Unta 1 cucharadita de crema de aguacate sobre la galleta y cubre con 1 ½ cucharadita de la mezcla de granos de maíz.

Espolvorea queso cotija en la parte superior y decora con cebolla verde.

Hazlo más rápido: Sustituye los granos de maíz fresco por 3/4 de taza de granos de maíz descongelado y omite el primer paso.

Mezcla guacamole pre-hecho con crema agria para obtener la crema de aguacate.

_______________________________________________________________________________

Mini Tartas de Limón

Receta creada por Tisha Cherry

Rinde 6 porciones, 2 tartas por persona

Ingredientes:

24 galletas Ritz

1/4 taza de crema de limón

2/3 taza de leche

1 cucharada y media de harina para todo uso

2/3 taza de mantequilla derretida

2/3 taza de azúcar granulada

Ralladura de limón para decorar

(Opcional)

Ralladura de limón o flores comestibles

Preparación:

Para hacer el betún: Bate la leche y la harina hasta que quede suave. Agrega a una cacerola pequeña a fuego medio y bate con frecuencia hasta que espese (~ 3-5 min). Retira la mezcla del fuego y colócala en el refrigerador hasta que se enfríe, batiendo ocasionalmente para mantenerla suave. Una vez que se haya enfriado, cuela la mezcla a través de un colador de malla fina para eliminar los grumos.

En un recipiente aparte, bate la mantequilla, el azúcar y la ralladura de limón con una batidora eléctrica o manual hasta que quede suave.

Poco a poco agrega la mezcla de leche y harina del paso anterior, mezclando a la más baja velocidad hasta que se combinen. Aumenta la velocidad de nuevo y bate hasta que quede suave (~ 3-5 min.) Aparta.

Montaje: 1/4 de cucharadita de crema de limón sobre una galleta, esto actuará como base.

Unta 1 cucharadita de betún en una segunda galleta Ritz y colócala encima de la capa inferior de crema de limón, intercalando el betún y la crema de limón para crear su “tarta”. Cubra la “tarta” con 1 cucharadita de betún (opcional). Reserva cualquier resto de betún para otro uso.

Consejos:

Decora con ralladura de limón o flores comestibles.

Para un giro especial “real”, considera agregar 3/4 de cucharadita de jarabe de flor de saúco al betún.

Para ayudar a mantener la crema de limón en el centro de la galleta inferior, cubre también alrededor el borde de la galleta con betún.