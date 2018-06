Cinco trabajadores hospitalizados por escape tóxico en lujoso restaurante del UES

Un quemador de aceite emitió altos niveles de monóxido de carbono

Una fuga de monóxido de carbono (CO) afectó a cinco empleados del restaurante francés “JoJo” del Upper East Side, propiedad del famoso chef Jean-Georges Vongerichten anoche, y los bomberos tuvieron que evacuar brevemente el edificio.

Los cinco trabajadores fueron llevados al hospital y se espera que estén bien después de que un quemador de aceite, que proporciona calor y agua caliente, funcionara mal en el sótano, dijo el jefe de bomberos (FDNY) Mark Rosenbaum.

“Descubrimos que el quemador de aceite no funcionaba correctamente. Estaba emitiendo altos niveles de CO en todo el sótano “, dijo Rosenbaum. “No se propagó, no salió del sótano”.

Los empleados y residentes que viven en un restaurante francés en 160 East 64th Street fueron evacuados a las 11 p.m., aproximadamente 30 minutos después de la hora de cierre. La situación estuvo controlada poco antes de la 1 a.m., informó New York Post.