Confirman muerte de José Suárez, ejecutivo de Telemundo, en un accidente aéreo

Este miércoles se confirmó la muerte de José Suárez, presidente y gerente general de las estaciones propiedad de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers. El ejecutivo es uno de los cinco estadounidenses que fallecieron en un accidente aéreo ocurrido al norte de Kenia.

La muerte de Suárez fue confirmada a través de un comunicado firmado por el presidente de NBCUniversal News Group, César Conde; la presidenta de NBCUniversal local, Valari Staab y el presidente de Telemundo Station Group, José Cancela.

José Suárez iba a bordo del helicóptero junto con seis personas más. Crédito: Telemundo

En el comunicado escribieron: “Lo repentino y las circunstancias del fallecimiento de José hacen que esta pérdida sea especialmente difícil de asimilar. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos y con todos los colegas y amigos de José en NBCUniversal que hoy lamentan esta terrible pérdida. En los próximos días compartiremos más información sobre cómo honraremos la vida y el legado de José”.

También destacaron su labor dentro de la empresa y resaltaron que durante años fue “un colega excepcional y un mentor para muchos. Se preocupaba profundamente por sus equipos, las comunidades a las que servían y el papel fundamental que desempeñan nuestras emisoras en la vida de las personas”.

Según ha informado NBC News, el accidente aéreo donde murió Suárez sucedió a las faldas del monte Ololokwe, en el condado de Samburu, a las 9:13 de la mañana, hora local de Kenia.

El ejecutivo de Telemundo estaba acompañado de seis personas más, uno de ellos el piloto del helicóptero. El mismo reporte ha aclarado que de las siete personas a bordo, cinco eran ciudadanos estadounidenses.

Suárez tenía 55 años y fue parte de NBCUniversal durante casi dos décadas.