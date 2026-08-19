Sandra Bullock habla sobre la muerte de su pareja Bryan Randall: “No me permitieron hablar de ello”

La actriz Sandra Bullock habló por primera vez sobre la muerte de su novio Bryan Randall, quien murió en 2023 tras una lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica.

Bullock asistió al podcast SmartLess de Jason Bateman , Will Arnett y Sean Hayes. Durante la charla, Bullock recordó el “diagnóstico traumático” que provocó la muerte de Randall, quien luchó durante tres años contra el ELA.

Según explicó, Randall le pidió que no compartiera su diagnóstico y luchó en privado contra esta enfermedad hasta el día. “No me permitieron hablar de ello. Esa fue la petición y lo intenté; la respeté”, explicó Bullock.

Durante la pandemia por covid-19, Bullock recordó que su novio la aisló de todo lo que implicaba su enfermedad y le evitó “tener que cargar con el enorme peso de su diagnóstico”.

La actriz dijo que Randall estuvo enfermo durante la mitad de su relación. “Empecé a llorar la muerte de Bryan cuatro años antes de que falleciera. Estuvo enfermo durante la mitad de nuestra relación”, dijo la premiada actriz.

Debido a las características degenerativas de esta enfermedad, Randall sufrió un rápido deterioro físico antes de su muerte. “Mi persona se fue mucho antes que el cuerpo. Creo que nunca lo asimilé hasta después de su muerte, porque uno se siente atrapado en esta rutina, ¿sabes?”, recordó.

Bullock reconoció que durante ese proceso no le asustaba la enfermedad en sí, sino el impacto que podría tener en sus hijos. “Hay que planificar con calma. Y soy muy buena planificando cuando estoy enferma. No me asusta, no la enfermedad en sí, no me asusta. Puedo ver y estar cerca de casi cualquier cosa. Pero tenía dos hijos pequeños que estaban lidiando con eso, especialmente una niña que veía a [Randall] como una figura paterna”, recordó.

La actriz y Randall compartieron la crianza de su hijo Louis y su hija Laila, así como de la hija de Randall de una relación anterior, Skylar Staten Randall.

La actriz ganadora del Óscar por “The Blind Side” habló sobre la salud mental de Randall durante la enfermedad.

“Cuando a la enfermedad física se le sumó el aspecto de la salud mental, algo de lo que la gente no habla… fue una combinación bastante sombría”, dijo.

Randall trabajaba como modelo y posteriormente se convirtió en fotógrafo. Conoció a Bullock y se conocieron en 2015. Confirmaron su relación al asistir juntos en la boda de Aniston y Justin Theroux .

Sigue leyendo:

·Confirman el estreno de la precuela de “Ocean’s” para el 2027

·Sandra Bullock se sinceró sobre su amistad con Jennifer Aniston

·Sandra Bullock alista su regreso al cine con diversos proyectos