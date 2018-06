Mhoni Vidente se queda en el programa Hoy, y estas son sus nuevas predicciones

La vidente cubana asegura que ella no sale del programa dirigido por Magda Rodríguez

Mhoni Vidente estuvo en el programa Hoy como todos los martes en su sección La Ruleta Esotérica al lado de Galilea Montijo y Raúl, El Negro, Araiza. Al finalizar las predicciones la vidente aclaró varios rumores, uno de estos su salida del programa. “Yo no me voy señores“, y aseguró que a ella, como bien le afirmó Galilea, “no la han corrido“.

Predicciones:

Clima: “Este año será de agua y volcánico. Está lloviendo mucho porque se están moviendo mucho las energías. Vienen varios huracanes; hay que tomar precauciones”.

Luis Gerardo Méndez: “Lo veo en un año o tres ganando un Óscar, será un buen representante de México”.

Beyoncé: “Está embarazada, tiene dos o tres meses y será niño”.

África Zavala: “Sigue en su relación con Eduardo Yáñez; le va a ir súper bien en la telenovela. Creo que se embarazará hasta el otro año”.

Julián Gil: “Estrena novia en Rusia”.

Ver más de Mhoni Vidente.