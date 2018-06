Toñita rechaza ser parte del reencuentro de ‘La Academia’ en TV Azteca

La participante del "reality show" no quiere saber nada de la televisora

Toñita, rechazó ser parte del programa de El Recuentro de “La Academia“, el cual se presentará el próximo domingo 24 de junio en la transmisión de “Todo un show” en México. La exAcadémica da a conocer los motivos por el cual rechazó participar en este proyecto televisivo.

“Me invitaron y yo dije que no, por varias cosas, de hecho tuvimos una jun­ta y dije que si entraban los 14, entraba yo, pero vi que nunca reunieron a los 14, también les pedí que me pagaran por­que desde hace años no recibo dinero de Tv Azteca por estar en sus progra­mas, debido a que desde el 2007 me dieron mi carta de retiro. Agradezco el haber salido de ahí, pero te repito, en el 2007 me dieron la carta de retiro y cuan­do busqué el apoyo para promocionar mi disco independiente, me dijeron que no, que solo apoyaban a los que están a cuadro, entonces ahora que ellos me buscan, yo les digo que no”, platicó.

Toñita, señala que la han tachado de ser una malagradecida por haber rechazado ser parte de este reencuen­tro televisivo, sin embargo, otra de las causas que la obligaron a ser parte del mencionado programa fue su estado de salud.

“Tengo 5 años enferma, estoy cui­dándome de hacer corajes y de poner­me tensa, porque me pueden matar y estar en este proyecto es complicado en cuestión de emociones. Me llaman mal agradecida, pero no saben que sufro de hipotiroidismo, taquicardia, psicosis, hasta se me ha paralizado un brazo y hoy tengo que cuidarme mu­cho. Deben de entender que no quiero estar con ellos”, externó.

Toñita pide que en esta nueva ge­neración exista apoyo para los chavos y que no solo se enfoquen en apoyar al primer lugar, sino a los más talentosos.