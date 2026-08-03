Aumentan pasajeros de autobuses en Nueva York que no pagan el servicio

Pese a la promesa de campaña del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, de que los autobuses de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) seguirán teniendo un costo de $3 dólares, el trayecto todavía no es gratuito para todos.

Sin embargo, un número creciente de neoyorquinos ya se encuentra evadiendo el pago del pasaje. La MTA indicó la semana pasada que la cantidad de usuarios que pagaban cayó casi a un 8% en junio en comparación con el mismo mes de 2025, pese a que el metro y los trenes de las cercanías generaron más ingresos.

En los primeros seis meses de Mamdani como el administrador de la Gran Manzana, los ingresos por tarifas que la MTA cobró a los pasajeros de autobuses bajaron en 31 millones de dólares en comparación con el primer semestre del año pasado. Janno Lieber, presidente de la MTA, insinuó que la promesa de campaña de Mamdani no estaba dando frutos.

“Sin ánimo de ofender a nadie, afirmo que toda esta charla sobre el autobús gratuito tiene un impacto, y lo tiene”, declaró Lieber tras la reunión de la junta directiva de la MTA. “Sin rencor ni culpabilización, creo que ahora, como ciudad, debemos volver a plantearnos el principio de que todos compartimos la responsabilidad de contribuir a este sistema”.

Asimismo, el presidente de la MTA aseguró que muchas personas que no pagan el pasaje pueden permitírselo, lo que lleva la responsabilidad a “otra persona que probablemente no esté tan bien económicamente como tú”.

Lieber dijo lo siguiente: “Tendremos que crear un sistema que sea un poco más justo en cuanto a la aplicación de la ley”.

Previamente, se había comprometido a tomar medidas enérgicas contra la evasión de tarifas por medio de los equipos EAGLE de la agencia. Actualmente, que las metrocards ya no se aceptan en los autobuses, la agencia tiene planeado hacer uso de dispositivos que verifiquen si los usuarios hicieron uso de sus teléfonos o tarjetas para pagar, y multar a quienes quieran evadir el pago, informó Gothamist.

El alcalde prometió en su campaña que los autobuses serían gratuitos, aunque Mamdani no tiene la potestad para poder cumplir esa promesa. La MTA es administrada por el estado, no por la ciudad.

Jeremy Edwards, vocero del alcalde, no respondió a la sugerencia de Lieber de que la solicitud de Mamdani de autobuses gratuitos causó que menos gente pagara, sino que defendió la propuesta.

“La evasión del pago del pasaje ha sido un problema persistente durante años, y el hecho de que algunas personas no puedan pagar el pasaje de autobús pone de manifiesto la crisis de asequibilidad en nuestra ciudad”, expresó Edwards. “Precisamente por eso, el alcalde Mamdani está impulsando un sistema de transporte gratuito”.

Los choferes de los autobuses de la MTA que no hacen cumplir con el pago de la tarifa en virtud de un convenio laboral establecido tras el asesinato de un conductor en 2008 mientras intentaba cobrar a un pasajero. Ahora, la MTA pronostica que cerca de la mitad de los usuarios de autobús no pagan. No obstante, algunos activistas manifestaron su preocupación a lo largo de los años, alegando que esta represión, en la práctica, criminalizará la pobreza.

“No hay dinero. Ese es el problema. Nadie tiene dinero, ni siquiera yo”, indicó Nelson Ramírez, de 65 años, tras subir a un autobús de la línea M7 sin pagar. “Tengo problemas incluso para pagar mis cuentas, por eso nos arriesgamos”.

Expresó que trató de inscribirse en el programa de tarifas justas de la ciudad, que ofrece viajes a mitad de precio a los residentes de bajos recursos, pero tuvo problemas para entender el sistema y desistió. El Ayuntamiento extendió el límite de ingresos para acceder al programa de junio, pero un hogar unipersonal con ingresos superiores a $31,920 dólares sigue sin ser elegible.

El presidente de la MTA aseguró que si menos personas pagan el pasaje, la agencia tendrá que subir más los precios para cubrir la diferencia.

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