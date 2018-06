Un niño dibuja su propio álbum del Mundial porque su madre no puede comprarlo

La necesidad agudiza el ingenio, como demostró este niño de Brasil

El Mundial de fútbol es un evento único, que se disfruta con amigos viendo los partidos y animando al equipo de nuestro país.

También hay una tradición a tener en cuenta, que es coleccionar las pegatinas del álbum de cada equipo y selección. Es casi mejor que el propio juego, uno compra, pega las pegatinas y cambia las que tenga repetidas con los amigos hasta completar todos los equipos y sus jugadores.

Pero Pedro Henrique, un niño brasileño de 8 años, hizo algo mucho mejor.

Como su madre no podía permitirse comprarle ese regalo, el pequeño puso en marcha su ingenio y creatividad y decidió diseñar su propio álbum y a cada futbolista.

La familia, que no tiene mucho dinero, no podía asumir el coste de las láminas, así que el pequeño las dibujó mirando las figuritas del álbum colectivo que estaban juntando en su escuela.

Hizo 126 dibujos en total. 126 Jugadores hechos a mano.

Su gran talento quedó plasmado en los dibujos y toda la escuela alabó su trabajo hasta tal punto que el interés era mayor hacia sus pegatinas que a las de los álbumes originales.

Los compañeros de clase incluso le pidieron que creara láminas para ese álbum también.

Gracias a la difusión de su historia, el chico consiguió obtener el álbum original y todas sus figuritas para completarlo. Pero, sin dudas, el mejor álbum del Mundial es el que hizo él mismo.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Shout out to Pedro Henrique Blanco Arouca from São Paulo, who drew his own Panini stickers. We want to send this talented kid some real ones. Where can we find you?<a href=”https://twitter.com/hashtag/Brazil?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Brazil</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/Bras%C3%ADlia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Brasília</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/Brasil?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Brasil</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/figurinhas?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#figurinhas</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/BRACRC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#BRACRC</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/HelpUsFindHim?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#HelpUsFindHim</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/Firmino?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Firmino</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/CopadoMundo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#CopadoMundo</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/cbf?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#cbf</a> <a href=”https://twitter.com/CBF_Futebol?ref_src=twsrc%5Etfw”>@cbf_futebol</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/WorldCup?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#WorldCup</a> <a href=”https://t.co/mWZy6CE9ux”>pic.twitter.com/mWZy6CE9ux</a></p>— Onefootball (@OnefootballEN) <a href=”https://twitter.com/OnefootballEN/status/1010141322924187648?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 22, 2018</a></blockquote>

