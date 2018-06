Violencia en México: en el municipio de Ocampo metieron a la cárcel a todos los policías

Todas las fuerzas del orden de este municipio están presas, por ser sospechosas del asesinato de un candidato a la alcaldía en las elecciones del próximo domingo

La cárcel del municipio mexicano de Ocampo ya no solo está llena de presos, sino también de policías.

Las autoridades federales en esa región, perteneciente al estado de Michoacán, decidieron apresar a todas las fuerzas del orden, por ser sospechosas del asesinato de un candidato a la alcaldía en las elecciones generales del próximo domingo.

Fernando Ángeles Juárez, de 64 años, fue abatido a tiros por desconocidos el jueves pasado en las afuera de una de sus propiedades.

Su nombre se suma a los 3 políticos que ya fueron asesinados en ese estado y a los más de 100 que ya se suman en todo México en lo que va de año.

Pero lo que más inusual de este caso resulta que entre los principales sospechosos están integrantes de la fuerza del orden del lugar.

¿Qué pasó?

Según informó la Subseecretaría de Seguridad Pública de Michoacán, el director de la policía local, Oscar González García, y los 27 oficiales que constituían la fuerzas del orden en Ocampo fueron detenidos en las primeras horas de este domingo.

Previamente, el sábado, agentes federales llegaron a la ciudad para apresar a González García, pero fueron ellos los que terminaron en la cárcel: fueron apresados por agentes de la policía local.

Los federales regresaron con refuerzos el domingo por la mañana y arrestaron a toda la fuerza policial y a su jefe, a quienes trasladadaron luego para su interrogatorio en la capital del estado, Morelia.

Getty Images El repunte de la violencia obedece en parte a un conflicto entre carteles de narcotráfico.

Los fiscales acusan a los oficiales y al señor González de tener vínculos con grupos del crimen organizado en el estado.

¿Quién era el político asesinado?

Antes de lanzarse a la carrera política, Ángeles se desempeñaba como un exitoso hombre de negocios.

Según la prensa local, había considerado la posibilidad de presentarse a la alcaldía como independiente, pero finalmente se unió a uno de los principales partidos de México, el de la Revolución Democrática (PRD, de centro izquierda), para las próximas elecciones.

“No soportaba ver tanta pobreza, desigualdad y corrupción, así que decidió huir”, dijo uno de sus amigos más cercanos, Miguel Malagón, al periódico El Universal.

Los políticos locales son el eslabón más débil, por Ana Gabriela Rojas, corresponsal de BBC Mundo en México

El candidato Fernando Ángeles Juárez, de 64 años, fue asesinado por tres hombres armados poco antes de las 8 de la mañana cuando iba saliendo de una de sus propiedades a un acto de campaña.

Era empresario hotelero en Ocampo, una zona turística famosa porque es visitada cada año por millones de mariposas monarca, una especie que emigra de Canadá a México.

Los medios locales hablan de la presión del crimen organizado y los analistas coinciden en que los carteles son tan poderosos que podrían estar infiltrados en distintos niveles en la política y en las fuerzas de seguridad (aunque esto varía en cada Estado).

Los políticos con mayor riesgo son los locales, porque son el eslabón más débil: los matan porque no sirven a sus intereses, porque no quisieron pactar con ellos o por que no les cumplieron.

En Michoacán, hay 3 cárteles: el cada vez más poderoso Jalisco Nueva Generación, que disputa el territorio con los disminuidos Zetas y la Familia Michoacana.

También, según estudios, la violencia afecta las elecciones, pues debido a la violencia, la gente tiene miedo a votar.

¿Por qué matan políticos en México?

Más de 100 políticos fueron asesinados en México desde septiembre de 2017, cuando arrancó el proceso electoral, uno de los más sangrientos de la historia reciente del país.

Expertos consultados por BBC Mundo apuntan a que estos hechos reflejan la lucha del crimen organizado por elegir a los gobernantes de base con el fin de seguir operando con impunidad.

Los asesinatos de los políticos en México son muestra de que “hay lugares en el país donde los que mandan son los delincuentes, el poder de facto, y no las autoridades electas”, asegura José Reveles, periodista especializado en temas de violencia, narco e impunidad.

Getty Images Desde 2006, en México se combate la “Guerra contra el narco”.

“La violencia en México es realmente alarmante y la indiferencia hacia lo que acontece allí es muy grande de parte del resto del mundo”, afirma Oscar Arias, expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz en 1987 en conversación con BBC Mundo.

El país sufre la peor ola de violencia de su historia, con 25.340 homicidios dolosos registrados el año pasado, según cifras oficiales, una media de casi 70 por día.

Desde que el gobierno inició en 2006 la llamada guerra contra el narco, más de 200.000 personas han muerto en México, buena parte de ellos debido al propio conflicto.

