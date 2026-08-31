Conserje vivió durante meses, en secreto, dentro de una escuela de NYC para ahorrar dinero

Durante meses, una habitación ubicada en el cuarto piso de la escuela secundaria Hackett, en Albany, Nueva York, tuvo un ocupante inesperado. Timothy Walters, quien trabajaba como conserje principal del colegio, había convertido ese espacio en su vivienda sin que el distrito escolar lo supiera.

La historia salió a la luz a finales de abril, cuando funcionarios del distrito revisaban las cámaras de seguridad como parte de una investigación, relacionada con empleados sospechosos de presentar reclamos fraudulentos por horas extras. Las imágenes terminaron revelando que Walters permanecía dentro del edificio durante períodos que excedían ampliamente sus horarios laborales.

El hombre, de 36 años, explicó que no podía afrontar el costo de un alquiler por su cuenta. Tiene 4 hijos adolescentes y debía hacer frente a sus obligaciones económicas, por lo que buscó una alternativa para reducir sus gastos.

Según contó al New York Post, comenzó a instalarse en la habitación en octubre. El lugar estaba situado sobre el auditorio y, con el tiempo, dejó de parecer un simple espacio escolar abandonado para convertirse en una suerte de pequeño apartamento.

Walters colocó varias camas, un minirrefrigerador y diferentes muebles. Él mismo describió el sitio como una especie de estudio improvisado.

La decisión no surgió, según su relato, de una búsqueda de comodidad. Antes de instalarse en la escuela, vivía con su hermana menor y su pareja, pero consideraba que su presencia estaba generando incomodidad dentro de la vivienda.

“No tenía a dónde ir”, explicó Walters al medio neoyorquino. Su alternativa, entonces, fue aprovechar un espacio dentro del mismo edificio donde trabajaba.

La investigación del distrito terminó con una suspensión

El descubrimiento abrió una investigación administrativa dentro del distrito escolar. El caso puso bajo la lupa no solo la decisión de Walters, sino también los mecanismos de vigilancia y control de acceso en una escuela donde un empleado pudo permanecer durante meses fuera de su horario habitual sin ser detectado.

En mayo, mientras la investigación avanzaba, el distrito suspendió a Walters sin goce de sueldo. Unas semanas después, el 23 de junio, presentó su renuncia, confirmó el portavoz distrital Ron Lesko al Times Union.

El episodio también permitió conocer algunos detalles de su situación económica. Walters aseguró que su salario anual era de aproximadamente $64,000 dólares y que, gracias a las horas extras, llegó a obtener unos $80,000 durante 2025.

Sin embargo, sostuvo que esos ingresos no eran suficientes para mantener una vivienda y cumplir al mismo tiempo con sus responsabilidades familiares.

En declaraciones a CBS 6, recordó que el cuarto se encontraba prácticamente sin utilizar cuando decidió ocuparlo. Según explicó, había un futón, numerosas sillas viejas y muebles que llevaban allí un tiempo indeterminado.

Sus hijos también pasaban los fines de semana allí

Uno de los aspectos más llamativos del caso fue que Walters aseguró que sus 4 hijos adolescentes permanecían con él durante los fines de semana en los que tenía la custodia.

La dinámica se habría mantenido durante el período en que utilizó la habitación, sin que las personas de su entorno supieran que el lugar donde dormía estaba dentro de la escuela secundaria Hackett.

El propio exconserje reconoció que sabía que su conducta no estaba permitida. Sin embargo, sostuvo que se encontraba en una situación económica que percibía como límite y que no encontraba una solución viable.

La policía de Albany también intervino en el caso. Inicialmente, Walters fue acusado de allanamiento de morada, aunque esos cargos fueron posteriormente retirados. La información disponible sobre el caso no precisa las razones por las que la acusación quedó sin efecto.

Después de abandonar su empleo, Walters aseguró que su situación habitacional continúa siendo inestable. Actualmente vive con un tío en un parque de casas rodantes y espera acceder a una vivienda propia.

También afirmó que recibió un par de ofertas de trabajo, aunque no proporcionó detalles sobre las posiciones ni sobre cuándo podría comenzar alguna de ellas.

Mientras intenta reorganizar su vida, su hermana puso en marcha una campaña de GoFundMe para ayudarlo a conseguir un nuevo hogar. La iniciativa busca reunir fondos para afrontar los gastos relacionados con la mudanza y la instalación.

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