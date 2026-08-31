NYC ofrece adopción gratis de perros y una tarjeta de $50 para ayudar a decenas de mascotas

En la ciudad de Nueva York, donde cada espacio parece estar ocupado por alguien que corre, camina, pedalea o simplemente intenta llegar a tiempo al metro, también hay decenas de perros esperando encontrar un lugar al que puedan llamar hogar. Y ahora existe un incentivo adicional para quienes estén pensando en adoptar.

Animal Care Centers of NYC (ACC), la organización municipal encargada de los refugios de animales de la ciudad, lanzó una promoción especial ante la saturación de sus instalaciones. La campaña busca facilitar la salida de perros que permanecen bajo el cuidado del refugio y, al mismo tiempo, reducir la presión sobre sus espacios.

La situación es especialmente apremiante porque ACC se encuentra a plena capacidad. Algunos perros están viviendo temporalmente en jaulas adicionales instaladas debido a la falta de espacio, una circunstancia que convierte cada adopción en mucho más que una buena noticia para una familia.

Adopción sin costo y ayuda para los primeros días

La promoción contempla 2 beneficios principales para quienes adopten uno de los perros incluidos en la iniciativa. El primero es contundente: la tarifa de adopción queda completamente exenta.

El segundo incentivo puede resultar particularmente útil para quienes reciben por primera vez a una mascota. Cada adopción que forme parte de la promoción incluye una tarjeta de regalo de Chewy por $50 dólares, que puede utilizarse para adquirir algunos de los artículos básicos que necesita un perro al llegar a su nuevo hogar.

Comida, recipientes, juguetes, correas y otros productos forman parte de esa lista de compras que suele aparecer de golpe cuando una mascota deja el refugio y comienza una nueva etapa. La tarjeta busca hacer un poco más sencilla esa transición.

Pero el atractivo económico no debería ser el único motivo para tomar la decisión. Adoptar implica tiempo, cuidados y un compromiso que se prolonga durante años. La promoción puede abrir la puerta, pero corresponde a cada familia decidir si está preparada para cruzarla.

El ACC se encuentra en estos momentos rebasado, por lo que llama a la ciudadanía a unirse en favor de los animales. (Foto: Silvia Izquierdo/AP)

Así puedes conocer a los perros disponibles para adopción

El proceso para encontrar una mascota comienza desde casa. Los interesados pueden consultar nycacc.app, donde aparecen los animales disponibles en los diferentes centros de ACC.

La plataforma permite revisar perfiles y conocer a los perros que buscan una familia. Si alguno despierta interés, el siguiente paso consiste en seleccionar la opción “I’m Interested” y completar el cuestionario correspondiente.

Después llega la parte que difícilmente puede sustituirse con una pantalla: conocer al animal en persona. Los posibles adoptantes pueden acudir directamente a uno de los refugios o visitar alguno de los eventos móviles de adopción que se realizan fuera de las instalaciones habituales.

Hay, además, un detalle importante para quienes quieran aprovechar la promoción: las adopciones se gestionan por orden de llegada. Eso significa que encontrar un perro que encaje con la familia en internet no garantiza que seguirá disponible cuando llegue el momento de visitarlo.

ACC cuenta con ubicaciones en Manhattan, Brooklyn, Queens y Staten Island, por lo que los interesados tienen distintas alternativas para acercarse a conocer a los animales.

¿Qué debes llevar al refugio?

Antes de salir de casa conviene revisar que todo esté listo. Para iniciar el proceso de adopción se necesita una identificación oficial con fotografía y tener al menos 18 años.

También se solicita comprobante de domicilio, como una factura reciente de servicios públicos o un contrato de arrendamiento. Además, los interesados deben llevar un smartphone completamente cargado, ya que algunas de las etapas finales de la solicitud se realizan en el propio lugar.

La recomendación es revisar primero los perfiles disponibles y después, acudir preparado para completar el trámite. La disponibilidad de los perros puede cambiar rápidamente, especialmente cuando una campaña ofrece incentivos para acelerar las adopciones.

Para muchas familias neoyorquinas, adoptar puede convertirse en una nueva rutina: un paseo por las calles del barrio, una compañía inesperada en el sofá y otro par de ojos esperando detrás de la puerta cuando termina la jornada.

Mientras ACC enfrenta la falta de espacio, la promoción representa una oportunidad concreta para que algunos de estos perros abandonen las jaulas temporales y conozcan algo mucho más difícil de encontrar en un refugio: un hogar permanente.

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