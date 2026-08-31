Venezolana llamó a las autoridades tras un accidente y terminó bajo custodia de ICE: “Es traumático y devastador”

Daniela Portillo, una mujer venezolana que vive en Estados Unidos, llamó a las autoridades después de verse involucrada en un accidente de tránsito en Florida, pero terminó bajo custodia migratoria, un desenlace que su familia considera difícil de comprender.

Portillo relató a Noticias Telemundo que permaneció en el lugar del accidente ocurrido el pasado 8 de junio en el condado Polk, mientras el otro conductor presuntamente abandonaba la escena.

De acuerdo con el reporte de la Oficina del Alguacil del condado Polk, el otro vehículo habría impactado el automóvil de Portillo y su conductor huyó del lugar. El hombre posteriormente fue arrestado y enfrenta un cargo por abandonar la escena de un accidente.

Portillo, en cambio, permaneció allí a la espera de los agentes.

“Yo me quedé en dicho accidente para cumplir las leyes, normal como cualquier ciudadano”, relató a Telemundo. Sin embargo, unas cuatro horas después, un sheriff se presentó y le informó que ICE la estaba solicitando.

La mujer fue detenida y posteriormente trasladada a un centro de detención migratoria en Luisiana, donde, según su relato, lleva alrededor de dos meses.

“Es traumático, es devastador, es agotador, no duermes, no descansas. Esto es lo peor que le puede pasar a una persona”, afirmó la joven.

¿Por qué la detuvieron?

El informe policial citado por Telemundo 51 indica que durante la investigación del accidente los agentes determinaron que Portillo no era ciudadana estadounidense y que, de acuerdo con la información disponible para las autoridades, no residía legalmente en el país y estaba sujeta a un proceso de remoción.

Señala asimismo que un funcionario de inmigración se presentó en el lugar y confirmó la información con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Posteriormente, las autoridades migratorias emitieron una orden de retención civil para Portillo.

La Oficina del Alguacil proporcionó el informe sobre la detención, pero no hizo comentarios adicionales sobre el caso. Telemundo también contactó a ICE para conocer su versión sobre la detención, pero no había recibido respuesta al momento de la emisión del reportaje.

La familia de Portillo cuestiona que haya terminado detenida después de permanecer en el lugar del accidente y colaborar con las autoridades. “Fue muy devastador cuando se la llevaron como si ella fuera una delincuente”, expresó uno de sus familiares.

Tenía un proceso de asilo pendiente

La defensa de Portillo explicó a Telemundo que la venezolana llegó a Estados Unidos hace cuatro años y que se encontraba en un proceso de asilo.

“Ella tenía todos sus documentos en regla y tiene un proceso todavía. Ella no tiene una orden de removerla del país. Ella tenía una fecha en el 2027″, aseguró la representante legal.

Mientras Portillo continúa detenida, sus familiares buscan su liberación y aseguran que el caso ha reavivado los temores que los llevaron a abandonar Venezuela. “Vinimos huyendo de nuestro país por mucha inseguridad, por miedo, por persecuciones, etcétera, y hoy en día nos sentimos igual en este país”, afirmó uno de sus familiares a Telemundo 51.

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