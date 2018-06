Jueza federal ordena a la Administración Trump reunir a familias inmigrantes

Da un término de 14 dìas para reunir a los menores de 5 años con su familia

Un jueza federal ordenó el martes al gobierno que detenga la práctica de separar a niños inmigrantes de sus padres y que reúna a los padres migrantes con los niños que fueron separados de ellos bajo la política de separación familiar de la administración Trump, informa Politico.

El juez del Tribunal de Distrito Dana Sabraw, con sede en San Diego, emitió un requerimiento preliminar el martes por la noche para que los niños menores de 5 años sean devueltos a sus padres dentro de los 14 días y que los niños mayores sean devueltos dentro de 30 días.

Sabraw dijo que era una “realidad sorprendente” que la Administración Trump no realizara una planificación adecuada antes de embarcarse en una política de separar a los niños de los padres, ya sea que estos se mantienen en custodia de inmigración o remitidos para enjuiciamiento criminal. La práctica ha llevado a que más de 2,300 niños fueran separados de sus padres u otros miembros de la familia.

“El gobierno fácilmente realiza un seguimiento de los bienes personales de los detenidos en los procesos penales y de inmigración”, escribió Sabraw en su orden de 24 páginas.

“El dinero, los documentos importantes y los automóviles, por nombrar algunos, se catalogan, almacenan, rastrean y presentan rutinariamente con la liberación de un detenido, a todos los niveles: estatal y federal, ciudadano y extranjero. Sin embargo, el gobierno no tiene un sistema establecido para realizar un seguimiento, proporcionar una comunicación efectiva y presentar rápidamente niños extranjeros. La desafortunada realidad es que bajo el sistema actual, los niños migrantes no son contabilizados con la misma eficiencia y precisión que la propiedad. Ciertamente, eso no puede satisfacer los requisitos del debido proceso “.

La orden fue emitida a pesar de las objeciones de la administración Trump, que solicitó a Sabraw que suspendiera la emisión de dicho mandato mientras las agencias trabajaban para implementar la orden ejecutiva emitida la semana pasada por el presidente Donald Trump, que pretende rescindir la política de separación familiar.

Refiriéndose a la orden ejecutiva de Trump, el dictamen judicial dice que esta orden “no dice nada sobre el tema de la reunión de familias que ya han sido separadas o serán separadas en el futuro”.

Además, escribió, “el registro también refleja que la práctica de separación familiar estaba ocurriendo antes de que se anunciara la política de tolerancia cero, y esa práctica ha resultado en la separación casual, si no deliberada, de las familias que se presentan legalmente en el puerto de entrada , no solo aquellos que cruzan ilegalmente al país”.

Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar a Politico sobre la orden del juez.