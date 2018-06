Laura Pausini: Polémica por cantar en Cuba y vestirse con la bandera

Un’esperienza indimenticabile (la bandiera e la foto sono un regalo dei miei fans di Cuba dove stanotte ho cantato di fronte a 250 Mila persone! Incredibile e bellissimo) Una esperiencia inolvidable #cuba Mi sueño,en estos 25 años de carrera, era simplemente poder cantar para mis fans en Cuba. Uno de los pocos países en el mundo que Nunca había conocido! Por un cantante,la mejor manera de decir Gracias a su público es cantar en vivo mirándoles a las caras, cantando juntos nuestras canciones. Todo eso estuvo posible gracias a mis amigos Randy y Alexander de @gentedezona y a nuestra canción #nadiehadicho. Nunca olvidare este día loco y bellísimo hecho de 24 horas sin dormir pero con el corazón lleno de amor. La Musica Une. Los Amo ❤️💙 Grazie @nicoleenina @vicoguadarrama @aniautiero @paolocartaofficial @brainstorm_agency Laura

