Telemundo suspende a elenco de ‘El Señor de los Cielos’ tras gestos racistas

A los actores les ganó la fiebre del futbol y ahora sufren las consecuencias

Telemundo tomó la decisión de suspender a parte del elenco de “El Señor de los Cielos” que se vio involucrado en una celebración del Mundial donde se mofaron de los ojos de la comunidad asiática.

“Los gestos de parte de nuestro elenco de ‘El Señor de los Cielos’ en un video puesto en Instagram refiriéndose al equipo de fútbol de Corea del Sur son totalmente ofensivos e insensibles ante la comunidad asiática. Nuestra compañía considera esta conducta sumamente inapropiada y contraria a nuestros valores y estándares. Como consecuencia, el elenco que participó en este tipo de actividad será suspendido temporalmente“, dice el comunicado.

En el video se ve a Carmen Aub (Rutila), David Ponce (“El Skinny”), Iván Arana (Ismael), Alejandro Félix (“Chatarrero”) y a Antonio López Torres (“El Pulque”) haciendo gestos que para algunos resultaron ofensivos. También en el video están Alex Walerstein (“El Greñas”) y Karen Sandoval (Laura), pero a ellos no se les ve imitando a los jugadores del país asiático.

La decisión de la cadena hispana sigue la misma línea de lo que sucedió con Chef James y Janice Bencosme del programa “Un nuevo día”. A ambos también los suspendieron indefinidamente por hacer gestos similares.

Tras la sanción de Telemundo, Carmen Aub tomó Instagram para ofrecer una disculpa.

“El motivo de este video es para ofrecer una disculpa desde lo más profundo de mi corazón porque creo que el video que subí ayer celebrando el triunfo de Corea ofendió a algunas personas y quería decirles que en ningún momento esa fue mi intención, al contrario, lo único que tengo yo para el pueblo coreano son agradecimientos porque es un país que ha ayudado muchísimo a México”, dijo la actriz que da vida a Rutila Casillas.

Aub recordó el gran apoyo que fue la nación de Corea del Sur a México en el terremoto devastador del año pasado.

“Sin ir muy lejos, en el pasado terremoto donde tuvimos muchísimas perdidas, muertas y demás, donaron apróximadamente $2 millones de dólares. También mandaron a ingenieros especialistas a que nos ayudaran. Lo único que yo tengo es agradecimiento y si me dejé llevar por la fiebre del Mundial, yo que no sé mucho de futbol y ofendí a alguien, los que me conocen saben que no me define y los que no, les quiero ofrecer de corazón una disculpa“, concluyó la actriz.